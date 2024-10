Zayn Malik, były członek One Direction, przełożył swoją pierwszą solową trasę koncertową, która miała rozpocząć się w 2024 roku. Powodem tej decyzji jest tragiczna śmierć Liama Payne’a, jego przyjaciela i byłego współczłonka zespołu. Payne zmarł śmiercią tragiczną, co wstrząsnęło zarówno fanami, jak i światem muzyki.

Reklama

Zayn Malik wstrzymuje pierwszą solową trasę

Śmierć Liama Payne’a nastąpiła w 16 październiku 2024 roku, kiedy spadł z balkonu podczas pobytu w Argentynie. Ta niespodziewana tragedia głęboko dotknęła Zayna Malika, który postanowił wstrzymać swoją działalność zawodową, w tym zaplanowaną solową trasę koncertową. Zayn wyraził ogromny smutek po stracie przyjaciela, a także wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymał od fanów na całym świecie.

Biorąc pod uwagę tę bolesną stratę, zdecydowałem się przełożyć amerykańską część trasy. Nowe daty zostaną przełożone na styczeń i ogłoszę je w najbliższych dniach, a wasze bilety pozostaną ważne na przesunięte terminy. Kocham was i dziękuję za zrozumienie — poinformował Zayn Malik na swoim Instagramie.

Amerykańska część trasy koncertowej Zayna, która miała rozpocząć się w październiku 2024, została przeniesiona na styczeń 2025 roku. Decyzja o przełożeniu koncertów miała na celu nie tylko oddanie hołdu zmarłemu przyjacielowi, ale także pozwolenie Malikowi na przejście przez trudny czas żałoby. Wciąż nie ma oficjalnych informacji na temat brytyjskich koncertów, które były również zaplanowane na ten okres. Fani Zayna spekulują, czy muzyk w ogóle wróci na scenę w przyszłym roku.

Zayn Malik od dłuższego czasu przygotowywał się do swojej pierwszej solowej trasy koncertowej, która miała promować jego nowy album. To wydarzenie miało być jego wielkim powrotem na scenę po dłuższej przerwie, jednak tragiczne okoliczności zmusiły artystę do zmiany planów. Warto przypomnieć, że Zayn w ostatnich latach borykał się z wieloma osobistymi problemami, w tym z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem związanym z życiem publicznym.

Jednak jego fani są przekonani, że Zayn powróci na scenę silniejszy niż kiedykolwiek. Artysta już wielokrotnie udowodnił, że potrafi pokonać przeciwności losu i wciąż zaskakiwać swoich słuchaczy nowymi projektami muzycznymi.

Na ten moment Zayn zapewne skoncentruje się na spędzaniu czasu z rodziną i przyjaciółmi oraz radzeniu sobie z osobistą żałobą. Jego fani z całego świata z niecierpliwością czekają na kolejne kroki artysty i trzymają kciuki za jego powrót na scenę. Jak na razie, jedyną pewną informacją jest to, że Zayn potrzebuje czasu, by pogodzić się z bolesną stratą, zanim zdecyduje się na powrót do koncertowania.

Tragiczna śmierć Liama Payne’a była ogromnym szokiem dla jego fanów i branży muzycznej. Payne, znany z charyzmatycznej osobowości i talentu wokalnego, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych członków One Direction. Jego odejście w młodym wieku to ogromna strata dla świata muzyki pop, a także wielki cios dla jego rodziny i przyjaciół. Wielu fanów One Direction upamiętniło Liama, wspominając jego największe osiągnięcia oraz chwile spędzone z zespołem.

Reklama

Zobacz także: Liam Payne przepisał majątek synowi. Wiadomo, jaką kwotę ma odziedziczyć