Muzyczne show cieszą się w Polsce dużą popularnością, a jednym z najbardziej charakterystycznych formatów jest The Voice, gdzie gwiazdy otaczają opieką początkujących wokalistów i nie ograniczają się tylko do oceniania ich popisów z fotelu jurorskiego. Obecnie o podbój rynku muzycznego walczy zwycięzca ostatniej edycji. Przypomnijmy: Zwycięzca polskiego The Voice rozchwytywany. Upomnieli się o niego na świecie

W ciągu 3 lat od pojawienia się programu w ramówce TVP2 przez program przewinęło się kilka obiecujących talentów. Wśród nich była Aleksandra Galewska, odkrycie pierwszej edycji show. Wokalistka dotrwała wówczas do półfinału i wydawało się, że ma wszelkie predyspozycje, aby zaistnieć na rodzimej scenie. Teraz znów zrobiło się o niej głośno - na Facebooku Galewskiej pojawił się bowiem jej nekrolog. Szybko jednak okazało się, że to tylko żart.

Tłumaczenia Aleksandry nie do końca pomogły. Wyszło zabawnie?

