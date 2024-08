Bogumiła Wander zmarła we wtorek, 30 lipca 2024 roku. Od lat zmagała się z chorobą Alzheimera. W ostatnich latach spikerka znajdowała się w specjalistycznym ośrodku w Konstancinie, gdzie regularnie odwiedzał ją mąż - Krzysztof Baranowski. Rodzina pożegnała Wander we wzruszający sposób.

Bogumiła Wander przez lata związana była z Telewizją Polską i widzowie uważali ją za jedną z najpiękniejszych spikerek PRL-u. Z telewizji odeszła w 2003 roku, jednak nie przestała pojawiać się na galach czy wydarzeniach show-biznesowych. W 2020 roku mąż Bogumiły Wander przekazał mediom, że jego ukochana zmaga się z chorobą Alzheimera. Wander potrzebowała całodobowej opieki, dlatego Krzysztof Baranowski zdecydował się sprzedać dom, by zapewnić żonie wszystko, co najlepsze. W ostatnich latach Bogumiła Wander "z trudnością kontaktowała się ze światem".

Krzysztof Baranowski w ostatnich wywiadach mówił, że ukochana go już nie poznaje i trudno jest się z nią porozumieć.

Z formą fizyczną jest dobrze do pewnego stopnia, bo żona raczej jeździ na wózku inwalidzkim, a nie chodzi. Personel domu opieki, w którym przebywa, zapewnia, że wszystko jest w porządku. Z wyjątkiem tej formy psychicznej(...) Rozmawiamy, ale trudno jest się z nią porozumieć. Na tę chorobę nie ma lekarstwa, więc trzeba brać, co życie daje, i cieszyć się, że póki co stan żony jest dobry

- mówił dwa lata temu w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego.