Ostatni czas nie jest łatwy dla Akopa Szostaka. Po latach związku rozpadło się jego małżeństwo z Sylwią Szostak, a powody ich rozstania są od tamtego czasu tematem numer jeden wśród ich obserwujących. Influencer opublikował właśnie wymowny wpis, w którym przyznaje:

Reklama

Wczoraj - nie był to dla mnie najlepszy dzień

Co się stało?

Akop Szostak o trudnych chwilach

Akop Szostak i Sylwia Szostak ogłosili rozstanie po dekadzie małżeństwa. W oświadczeniu poinformowali, że nie jest to nagła decyzja, co mocno zdziwiło fanów. W końcu niedawno odnawiali przysięgę, a mężczyzna dopiero co wyznawał miłość żonie, a nawet wytatuował sobie jej wizerunek. Internauci dopatrują się powodów rozstania pary, co z pewnością nie pomaga im w poradzeniu sobie z rozstaniem. Jakby tego było mało, Akop Szostak poinformował, że miał również nieprzyjemności w życiu codziennym, ponieważ wziął udział w stłuczce:

Jednak miałem drugie auto... a było wybrać metro. Bo miałem stłuczkę. Ale nie z mojej winy. Tyle dobrze, że jest ładna pogoda i przy kawiarni. Mogłem wypić kawę w słońcu... Co za dzień. Panu kierowcy kupiłem muffinkę. Bo też ma dziś zły dzień jak ja - napisał na Instagramie.

Instagram @akopszostak

Internauci nie zostawili go jednak w trudnych chwilach i postanowili podnieść na duchu. Akop Szostak postanowił zwrócić się do fanów i podziękować za okazane wsparcie. Dzięki ogromowi miłych komentarzy, jakie otrzymał od bezinteresownych obserwujących, pomogła mu zmienić nastawienie do tego, co w ostatnim czasie go spotyka:

Chciałbym podziękować za całe wsparcie, jakie dostałem wczoraj od Was. To naprawdę wiele, dla mnie znaczy. Przepraszam, że nie zdołałem odpowiedzieć każdemu z osobna ale widzę Wasze wiadomości i jestem za nie ogromnie wdzięczny. Wczoraj - nie był to dla mnie najlepszy dzień... lecz przekonuję się, że nawet w takich chwilach, można znaleźć coś dobrego. Obiecałem sobie, by w każdej sytuacji szukać tych lepszych stron, nawet jeśli wydają się one dość skromne.

Instagram @akopszostak

Na koniec Akop Szostak zwrócił się do fanów:

Zobacz także

Życzę Wam, abyście w trudnych momentach potrafili dostrzegać to, co dobre. Np. ja widzę, jak wielu z Was okazuje mi prawdziwe wsparcie. Dziękuję z całego serca.

Reklama

Zobacz także: Nagły komunikat Akopa Szostaka. Ma to związek z jego rozstaniem z Sylwią

Instagram/Akop Szostak