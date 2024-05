Wygląda na to, że po nagłym rozpadzie małżeństwa, Akop Szostak na nowo zaczyna cieszyć się życiem. Znów jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje mniej i bardziej prywatne kadry. Teraz podzielił się z odbiorcami wyjątkowymi informacjami. "Jestem tak zakochany" - obwieścił.

Jeszcze nie tak dawno szerokie grono internautów ze wzruszeniem śledziło wspólną historię Akopa i Sylwii Szostaków. Ich trwające 10 lat małżeństwo przez cały czas uchodziło za szczęśliwe i idealnie dobrane, ale niestety, nagle dobiegło końca. Kilka dni po tym, jak 35-latek pokazał, że wytatuował sobie twarz żony, ogłosili rozstanie, zdradzając, że z problemami zmagali się od lat.

Chociaż fani wierzyli, że uda im się zażegnać kryzys, każde z nich poszło w swoją stronę. Publikowane przez nich treści wciąż jednak są do siebie bardzo zbliżone, ponieważ oboje w dużej mierze pokazują kadry z siłowni. Teraz natomiast Akop opublikował coś zupełnie innego, a uśmiech wręcz nie znikał z jego twarzy.

W południe 35-latek poinformował na Instagramie, że jest w Barcelonie! Radość z tego powodu towarzyszy mu ogromna, bo jak się okazało, jest to jego ulubione miejsce.

Akop nie zdradził powodu swojego wyjazdu, ale przyznał, że już w sobotni wieczór wróci do Polski. Podkreślił też, że chociaż delektuje się urokami Barcelony, nie ma mowy o pełnym odpoczynku i wciąż pracuje. Uśmiech na twarzy 35-latka z pewnością ucieszy jego fanów, którzy martwili się jego samopoczuciem po rozpadzie małżeństwa, tym bardziej, że w jednym z niedanych wpisów przekazał, że nie czuje się szczęśliwy.

Zobacz także