Agnieszka i Piotr Woźniakowie-Starakowie spędzili razem bardzo romantyczny wieczór. I chociaż po ostrym wpisie gwiazdy TVN na Istagramie, wydawało się, że sobotni wieczór nie będzie należał do najprzyjemniejszych, to najwyraźniej w towarzystwie męża zapomniała o problemach ze stalkerem. Wcześniej tego samego dnia Agnieszka Woźniak-Starak pisała, że jest nękana głuchymi telefonami i prześladowana w sieci. Prowadząca "Azja Express" powiedziała dość i zamieściła emocjonalny wpis skierowany do stalkera. Zobacz: Kto prześladuje Agnieszkę Woźniak-Starak? Zobacz jej ostry apel do stalkera!

Agnieszka i Piotr Woźniakowie-Starakowie pokazali romantyczne zdjęcia

Chwilę po opublikowaniu wpisu na Instagramie Agnieszki, Piotr Woźniak-Starak pokazał piękne zdjęcie ze swoją żoną. Para rzadko chwali się, tak intymnymi fotografiami, tym razem zrobili jednak wyjątek, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak Agnieszka Woźniak-Starak czule całuje swojego męża. Gwiazda TVN z kolei zdradziła, że spędziła długą noc z mężem przy kominku. Zrobiło się bardzo romantycznie! Zobaczcie sami!

Agnieszka Woźniak-Starak spędziła z mężem romantyczny wieczór.

Para spędziła wieczór przy kominku.

