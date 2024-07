Informacja o nowym mężczyźnie w życiu Agnieszki Szulim wywołała spore poruszenie w show-biznesie. O jej relacji z Piotrem Woźniakiem-Starakiem mówiło się w kuluarach już od kilku tygodni, ale dziennikarka starała się pilnować tego, aby informacja nie przedostała się do mediów. Zależało jej bowiem, aby jak najdłużej utrzymać ją w tajemnicy. Przypomnijmy: W życiu Szulim pojawił się nowy mężczyzna. To milioner i były facet znanej gwiazdy

Nie dziwi zatem, że w nowym tygodniu Agnieszka znów jest bohaterką kilku okładek. Jak doszło do jej spotkania z milionerem? Jak donosi "Show", para poznała się już ponad rok temu na urodzinach wspólnej znajomej. Ale dopiero niedawno połączyło ich uczucie. Towarzyski debiut świeżo upieczona para zaliczyła podczas jednej z imprez w restauracji należącej do rodziny Staraków. Z kolei z urodzin "Party", Agnieszka wyszła już około 22:00 i udała się prosto do posiadłości Piotra.



Uwielbiająca bywać gwiazda z ostatniej branżowej imprezy wymknęła się przed dziesiątą, a pod klubem czekał na nią kierowca Piotra. Agnieszka wstąpiła do domu po małą walizkę i ukochanego pieska Pikusia, po czym zaszyła się w posiadłości milionera na kilka dni. Starak ma tam do dyspozycji basen, olbrzymi ogród, a w podziemiach prywatną salę kinową - czytamy w "Show".

Czy Agnieszka i Piotr pokażą się na salonach? Prezenterce mocno zależy na tym, aby nie robić ze swojego nowego związku spektaklu medialnego. Możliwe jednak, że wkrótce zobaczymy ich razem. Jak donosi "Flesz", okazją może być premiera filmu "Bogowie", którego Starak jest producentem.



Piotr jest w zarządzie firmy, która wyprodukowała m.in. film "Bogowie". Historia Zbigniewa Religi dostała Złote Lwy w Gdyni i została okrzyknięta najciekawszym projektem filmowym od lat. Czy Agnieszka i Piotr pojawiają się na niej oficjalnie jako para? - pyta magazyn.

Myślicie, że zdecydują się pokazać publicznie?

