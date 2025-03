Paulina Smaszcz w jednym z najnowszych wywiadów ujawniła, że jej były mąż, Maciej Kurzajewski, dwukrotnie próbował do niej wrócić. Mimo że ich małżeństwo zakończyło się oficjalnie rozwodem, Smaszcz twierdzi, że były partner podejmował próby odbudowy relacji.

Podkreśliła również, że nie była zainteresowana ponownym związkiem z Kurzajewskim. W rozmowie zaznaczyła, że ich relacje na przestrzeni lat były burzliwe, a ona sama chciała zamknąć ten rozdział swojego życia.

W rozmowie w podkaście Żurnalisty Paulina Smaszcz przyznała, że Maciej Kurzajewski dwukrotnie próbował do niej wrócić. Gwiazdor proponował jej naprawę małżeństwa. Dziennikarka jednak nie chciała zaufać mężczyźnie, który miał porzucić ją w chorobie. Przekazała, że prezenter telewizyjny chciał powrotu podczas wyjazdu nad morze, gdy mieli przedyskutować kwestie kontaktów z bliskimi ze swoich rodzin.

Jednym z najbardziej intrygujących wątków, które poruszyła Paulina Smaszcz, był temat wyjazdu Macieja Kurzajewskiego do Izraela. To właśnie ich syn miał poinformować matkę o tym, że ojciec przebywa w tym kraju.

Co więcej, syn miał dodać, że Kurzajewski podróżuje z kobietą, którą opisał jako „mała i z kręconymi włosami”, co według Smaszcz mogło wskazywać na Katarzynę Cichopek. Ta informacja wywołała kolejne spekulacje na temat relacji Kurzajewskiego i Cichopek. Gdy domysły się potwierdziły, cała rodzina – jak twierdzi dziennikarka – wpadła w złość. Najpierw zadzwonił do niej syn.

„Mamo, czy ty wiesz, gdzie jest tata?”. Ja mówię, skąd, przecież ja nie kontroluję jego kalendarza. Byłam jego managerem przez wiele lat, ale to nie był czas, że ja kontrolowałam jego kalendarz. Mówi: „Jest w Izraelu”. A ja mówię: „W Izraelu?”. A on mówi: „No tak. Z małą czarną i kręcone włosy. To chyba Kasia Cichopek, nie?”. Ja mówię: Zadzwoń do ojca, zapytaj, czy jest z Kasią Cichopek. (...) Na następny dzień zobaczyliśmy zdjęcia Kasi leżącej w grobie Jezusa, która modli się o to, żeby być lepszą matką, żoną i kobietą. No i pojechał z nią

Z relacji Pauliny Smaszcz wynika, że wszyscy mieli poczuć się oszukani. Dziennikarka wyjaśniła, że już wcześniej ze względu na dobro dzieci wolała, żeby Julian spędził rok w Holandii. Dodatkowo gwiazda i jej synowie poczuli się dotknięci faktem, że Maciej Kurzajewski wybrał Izrael - miejsce, do którego jeździli całą rodziną.

Nie tylko ja się wk....łam, ale również moi synowie, bo zostali okłamani. Julian wtedy był w Holandii, bo ja załatwiłam, że pojechał sobie na rok do Holandii, żeby nie być w tym bagienku i myślę, że dobrze zrobiłam. (...) Franek do mnie zadzwonił i powiedział: „Słuchaj, mamo, ale tata zrobił z nas bęcwałów. Tutaj chce do ciebie wracać, a tu...”. Jeszcze się dowiedzieliśmy, że ona miała te 40. urodziny i jedzie z nią na urodziny. Wszyscy się wkurzyliśmy tak solidnie. Moi synowie oczywiście: „Mamo, zostaw to, przecież to jest wiadomo od dawna, że oni się spotykają”. Mimo że oni kłamali, zaprzeczali, że się nie spotykają. Przecież to tak było, że publiczności też mówili, że nie, ale pan Marcin jednak dzięki podsłuchom się dowiedział. (...) Ja się wku...łam i napisałam. (...) Jeszcze brał w te same miejsca panią Kasię, a później to już było robione na złość, specjalnie, że zabierał ją we wszystkie miejsca, gdzie my jeździliśmy jako rodzina

– wyjaśniła.