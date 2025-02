72-letnia Grażyna Szapołowska będzie, jak do tej pory, najstarszą uczestniczką "Tańca z Gwiazdami". Czy to powstrzymuje ją od wielkich ambicji na parkiecie? Oczywiście, że nie! Tylko w rozmowie z Party.pl Szapołowska i jej taneczny partner, Jan Kliment, zdradzili, w jakim tańcu zadebiutują na parkiecie Polsatu. Już teraz wiadomo, że swój występ zadedykują naprawdę wyjątkowej osobie!

Grażyna Szapołowska i Jan Kliment rozpoczną "TzG" od klasycznego tańca

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się naprawdę imponująco, a produkcja zdradza kolejne szczegóły dot. tego, co zobaczymy w Polsacie już w niedzielę, 2 marca. Jakiś czas temu okazało się, że to tanecznego repertuaru trafią m.in. tańce ludowe, co jest niemałym zaskoczeniem dla fanów. A jakie tańce pójdą na tak zwany "pierwszy ogień"? Jak wiadomo, Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova pokażą w "TzG" ogniste paso doble, a prezenter nie ukrywał zdziwienia takim debiutem.

A co z Grażyną Szapołowską i Janem Klimentem? Jak się okazuje, para nr 7 zaprezentuje bardzo romantyczny taniec - walc angielski, a tancerz nie ukrywa, że liczy na liczne wzruszenia. Aktorka dodała, że para zadedykuje swój pierwszy taniec ... mamie Jana Klimenta:

Zatańczymy walca angielskiego (...) mam nadzieję, że cała Polska się popłacze, moja mama powie - Janek, zapisuję się do Ciebie - zdradził Jan Kliment.

Dla mamy tańczymy - dodała Grażyna Szapołowska.

A Wy, czekacie już na występ Grażyny Szapołowskiej i Jana Klimenta? Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji widzowie pokochali duet 64-letniej Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka. Przekonamy się, czy w tej edycji będzie podobnie!

