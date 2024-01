Joanna Górska i Robert Stockinger 19 stycznia zadebiutowali jako nowa para prowadzących "Pytania na śniadanie". To jeszcze nie koniec rewolucji, bo niebawem widzowie mają poznać kolejny duet. A jak nowa para została przyjęta przez fanów śniadaniówki? Zdania są mocno podzielone, a tymczasem na emisji doszło do małej wpadki. O co chodzi?

Reklama

Debiut Joanny Górskiej i Roberta Stockingera w "Pytaniu na śniadanie"

W Telewizji Polskiej nadal trwają duże zmiany, które dotknęły też prowadzących śniadaniówkę w Dwójce. Z "Pytania na śniadanie" zostali już zwolnieni m.in. Tomasz Wolny, Ida Nowakowska, Małgorzata Opczowska i Anna Popek. To może nie być koniec zmian, a tymczasem do ekipy Dwójki dołączają nowe twarze. Joanna Górska i Robert Stockinger właśnie po raz pierwszy zadebiutowali w "Pytaniu na śniadanie". Dziennikarka nie ukrywała przed widzami, że lekko się stresuje, ale nie dała tego po sobie poznać i powitała widzów "Pytania na śniadanie" z uśmiechem:

Będzie smacznie, będzie dużo ciekawych tematów i historii, będzie dużo niesamowitych ludzi, którzy będą inspirować i motywować powiedziała na początek programu Joanna Górska.

Potem para zapowiedziała tematy, które będą poruszone w dzisiejszym programie i ze sporym zainteresowaniem skupili się na jednym z nich:

Ja bym chciała wiedzieć, jak to jest oświadczyć się mężczyźnie. To jest dla mnie bardzo interesujące - powiedziała Joanna Górska

Niedługo potem para miała rozmawiać z kobietami, które wzięły sprawy w swoje ręce i zdecydowały się oświadczyć swoim partnerom. Okazuje się, że Joanna Górska i Tomasz Stockingera w oceniający sposób odnieśli się do sytuacji, kiedy to kobieta oświadcza się mężczyźnie.

Wyobrażasz sobie coś takiego? - zapytał Robert Stockinger

No nie, ja czekałam - odparła Joanna Górska

Reklama

Sądzicie, że jednak przesadzili? W końcu zaproszone kobiety były w programie...

Instagram @rob_stocky