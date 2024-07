Od premiery „The Bear” akcja kręci się wokół Carmy’ego (Jeremy Allen White), jego traumatycznej przeszłości i restauracji, ale także Sydney – przyjaciółki i pracowniczki szefa kuchni. Nic dziwnego, że od 1. sezonu widzowie czekają, aż między tą dwójką pojawi się romantyczne uczucie.

3. sezon „The Bear” będzie dostępny w Polsce na Disney+ od 17 lipca. Wiemy, że związek Carmy’ego z Claire najprawdopodobniej nie przetrwa. Bohater sam przyznaje, że ma zbyt wiele spraw na głowie, by zaangażować się w poważną relację. Czy to oznacza, że zwiążę się z Sydney?

Niestety musimy rozczarować widzów, którzy marzą, by Carmy i Sydney wreszcie stworzyli parę – nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym. Aktorzy niedawno wypowiedzieli się na ten temat.

„The Bear” sezon 3. Nie ma szans na romans Carmy’ego i Sydney?

Niedawno odbyła się konferencja prasowa, podczas której Ayo Edebiri została zapytana, czy za kulisami toczyła się jakakolwiek dyskusja na temat romantycznych rozwiązań dla relacji Carmy'ego i Sydney. Aktorka szybko odpowiedziała wprost: „Nie”.

White szybko się zgodził, dodając: „Nie, nie, w pokojach nie rozmawia się o żadnych romantycznych wątkach”.

Chociaż fani mogą w najbliższym czasie nie zobaczyć romansu pomiędzy Carmym i Sydney, gwiazdy serialu Edebiri i White rozmawiali o tym, jak przyjaźń i relacje robocze ich postaci rozwiną się i pogłębią w sezonie 3. , po dramatycznym zakończeniu poprzedniej odsłony.

Zapytana o moment w zwiastunie trzeciego sezonu , w którym Carmy daje Sydney umowę partnerską w celu podpisania jej udziałów w restauracji, Edebiri powiedziała: „Myślę, że to jedna z rzeczy, którymi w tym sezonie się zajmujemy. To może mieć wielkie znaczenie dla tego, jak ukształtuje się znajomość Carmy'ego i Sydney”.

„Myślę, że naprawdę go podziwia, ale teraz jest w trakcie robienia interesów i, jak sądzę, panuje w nim dużo większy chaos, niż mogła sobie wyobrażać, zanim naprawdę zaczęli razem współpracować. Zobaczycie sami”, dodała.

White dodał: „Myślę, że Carmy nie jest najlepszym w komunikowaniu się, ale często wykonuje tego typu wspaniałe gesty, próbując porozumieć się z Syd, pracownikami kuchni czy kimkolwiek innym. Myślę, że to jego sposób na nawiązanie kontaktu, ale często mam wrażenie, że ludzie nie są jeszcze na to gotowi”.

„Ciągle dużo się dzieje w jego głowie, a ludzie nie zawsze są świadomi tego, co się dokładnie dzieje. Więc tak, myślę, że zobaczycie, jak to wpływa na związek Carmy'ego i Syd, ale myślę, że Carmy próbuję ją trochę docenić… (przyp. red. - taki) był sens umowy partnerskiej”, dodał.

3. sezon "The Bear" pojawi się na Disney+ już 17 lipca.

Zobacz także: Wyjaśniamy zakończenie 3. sezonu „The Bear”. Słodko gorzki finał serii

