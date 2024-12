Julia Wieniawa i Maciej Zakościelny zostali zauważeni w jednym z warszawskich pubów, gdzie spędzili razem wieczór. Jak wynika z relacji świadków, para opuściła lokal w dobrych humorach, a następnie wsiedli razem do taksówki. Nie jest jasne, czy wspólne wyjście miało charakter towarzyski, czy zawodowy. To jednak nie pierwszy raz kiedy aktorzy spędzili wspólnie wieczór!

Julia Wieniawy i Maciej Zakościelny mają romans?

Julia Wieniawa, znana z występów w wielu popularnych produkcjach, ma za sobą burzliwe życie prywatne, które często staje się obiektem medialnego zainteresowania: nic dziwnego, że fani Wieniawy jeszcze niedawno żyli jej rozstaniem z Nikodemem Rozbickim. Z kolei Maciej Zakościelny, doświadczony aktor o ugruntowanej pozycji w branży, również chroni swoją prywatność, co czyni te doniesienia jeszcze bardziej intrygującymi. Wiadomo jednak, że Zakościelny w tym roku zakończył swój związek. Nie da się ukryć, że w mediach aż huczy o bliskiej relacji Wieniawy i Zakościelnego. Fakt, że oboje pojawili się razem w miejscach publicznych, skłonił fanów do snucia teorii o ich potencjalnej relacji. Mimo to żadna ze stron nie skomentowała oficjalnie tych informacji.

Paweł Wodzyński/East News

Nieco pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że to nie pierwszy raz, gdy Julia Wieniawa i Maciej Zakościelny spędzają razem czas. W zeszłym roku aktor pojawił się na 25. urodzinach Julii i wręczył jej ogromny bukiet różowych peoni. Przypominamy, że wówczas 25-latka była w związku z Nikodemem Rozbickim, a aktor był ze swoja długoletnią partnerką Pauliną Wyką, z którą rozstał się w tym roku po 10 latach związku. Warto dodać, że oboje są związani z Teatrem Garnizon Sztuki, choć dotychczas nie pracowali nad wspólnym projektem. Może w najbliższym czasie to się zmieni?

Instagram @juliawieniawa

Nagranie aktorów natychmiast rozeszło się po sieci, a fani zaczęli spekulować, czy między Julią Wieniawą a Maciejem Zakościelnym rozwija się coś więcej niż tylko przyjaźń. Media również podchwyciły temat, podkreślając, że oboje są singlami i mają za sobą głośne związki.

Czyżby polski show-biznes szykował się na nowy głośny romans? Oboje aktorzy na razie nie skomentowali całej sytuacji, co jeszcze bardziej podsyca emocje!

