Agnieszka Sienkiewicz pojawi się w nowym show Polsatu "The Brain. Genialny umysł"! Jak donosi magazyn "Party", gwiazda serialu "Przyjaciółki", wystąpi w programie razem z dziennikarzem sportowym Polsatu Jerzym Mielewskim, który będzie prowadzącym show. W programie będą rywalizować osoby, których zdolności umysłowe wykraczają poza standardowe umiejętności. W jury zasiądą Anita Sokołowska, Cezary Żak i Mariusz Pudzianowski. Pierwszy odcinek "The Brain..." telewizja Polsat wyemituje 7 marca!

Jak aktorka pogodzi życie prywatne z nowymi obowiązkami?

W styczniu Agnieszka Sienkiewicz wróciła do pracy na pełen etat. Gra m.in. w serialu "Przyjaciółki" i w teatrze.

Dziewięć miesięcy spędziłam z moją córeczką Zosią w domu. Poprosiłam o to, żeby dano mi tylko kilka dni zdjęciowych w serialu, więc zamiast pełnoetatową aktorką, byłam pełnoetatową mamą. Teraz wróciłam na plan, zaczęłam nowy projekt zawodowy i próbuję to wszystko jakoś ze sobą pogodzić – powiedziała aktorka w rozmowie z "Party".

Do tej pory serialowa Dorotka z Przyjaciółek i jej partner Mikołaj Gauer sami zajmowali się córeczką Zosią. Czasem pomagały im babcie lub przyjaciółki. Dopiero teraz zatrudnili nianię na pełen etat. Czy podobnie jak inne gwiazdy, urządzili casting na opiekunkę dla dziecka? Co ciekawe, Agnieszka nie korzystała z żadnej agencji pośrednictwa pracy. Nie ma też niani z polecenia. Opiekunkę Zosi aktorka poznała na... spacerze z dzieckiem. Szukała osoby odpowiedzialnej, lubiącej dzieci. Zależało jej, by córka dobrze czuła się w towarzystwie tej osoby, była przy niej radosna i spokojna.

Miała tylko jeden warunek! Sienkiewicz zależało, by niania w razie wypadku, choćby zakrztuszenia, potrafiła udzielić małej Zosi pierwszej pomocy. Zdradziła też, że kilka lat temu sama była nianią!

Jesteś ciekawy, jak Agnieszka Sienkiewicz sprawdziła się w tej roli? I dlaczego nadal zdecydowała się dzielić swoje życie między Warszawę i Łódź? O tym wszystkim przeczytasz w nowym "Party".

Agnieszka Sienkiewicz wsytąpi w show "The Brain. Genialny umysł".

Aktorka i jej partner znaleźli nianię dla swojej córeczki Zosi.