Ale wiadomość! Okazuje się, że w nowym programie Polsatu pojawi się uczestniczka siódmej edycji "Love Island". Piękna blondynka za pośrednictwem Instagrama zwróciła się do internautów i ogłosiła, że pojawi się w reality-show, które poprowadzi Katarzyna Cichopek. Domyślacie się, kto pojawi się w "Moja mama i twój tata"?

To już oficjalne, widzowie Polsatu już niedługo zobaczą nowy randkowy program. Nie jest tajemnicą, że to Katarzyna Cichopek poprowadzi randkowe show "Moja mama i twój tata", a teraz wyszło na jaw, że w najnowszej produkcji pojawi się była uczestniczka "Love Island". Okazuje się, że w nowym show Polsatu zobaczymy Julię z siódmej edycji hitu prowadzonego przez Karolinę Gilon! Piękna blondynka podczas relacji na InstaStories ogłosiła, że razem z mamą wystąpią w "Moja mama i twój tata".

Ja wam mogę tylko powiedzieć i potwierdzić, że tak już niebawem ponownie wystąpię na Polsacie w nowym programie randkowym, ale tym razem nie chodzi o mnie, a o moją mamę. Ja nie znalazłam miłości w programie więc zabrałam mamę do telewizji i teraz to ja będę jej szukać miłości. Czuję się na maksa podekscytowana, że mogę wam to w końcu oficjalnie potwierdzić

ogłosiła Julia.