Agnieszka Sienkiewicz pojechała ze swoją córką i partnerem na narty w Alpy. Zdjęciami z wyjazdu aktorka pochwaliła się na Instagramie, ale oprócz pięknych widoków Agnieszka po raz pierwszy pokazała swoją córeczkę. Co prawda tyko rączkę małej, ale to zdjęcie i tak rozczuliło fanów gwiazdy i nas też! Zosia ma osiem miesięcy i jak widać jeździ już w dalekie podróże z mamą i tatą.

Reklama

Sienkiewicz pokazała córkę na Instagramie

Fani Sienkiewicz zachwycają się kurteczką małej Zosi.

Nie każdy decyduje się na takie dalekie podróże z malutkim dzieckiem i to jeszcze regularne bywanie z nim na stoku. Ale jak ktoś chce to nic go nie ogranicza! Gwiazda "Przyjaciółek" pokazała jak wygląda wybranie się z wózkiem na stok.

Zobacz także

Ojcem dziecka Agnieszka jest jej partner Mikołaj Gauer, o którym aktorka nie raz mówiła jako o "miłości życia". Aktorka stara się chronić swoje życie prywatne, dlatego o jej partnerze wiadomo tylko tyle, że jest właścicielem sieci aptek.

Zobacz także: Cichopek, Farna, Szulim i wiele innych gwiazd szaleje w górach. Zobaczcie, jak się bawią! ZDJĘCIA

Reklama

Agnieszka Sienkiewicz na nartach w Alpach.