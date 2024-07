1 z 5

Anita Sokołowska została jurorką w nowym show Polsatu "The Brain. Genialny umysł". Kto jeszcze pojawi się w jury obok gwiazdy serialu „Przyjaciółki”? Odpowiedź w naszej galerii!

Anita Sokołowska jurorką w nowym show!

O co chodzi w show "The brain. Genialny umysł"? To program. którego bohaterami będą zwykli ludzie, jednak ich zdolności umysłowe są nadzwyczaj wielkie!

Uczestnicy charakteryzują się wyjątkową pamięcią, wybitnym talentem matematycznym, czy ponadprzeciętnie rozwiniętymi zmysłami smaku i dotyku, często w połączeniu z innymi umiejętnościami, np.: wykorzystaniem siły mięśni. Osoby biorące udział w „The Brain” potrafią m.in. ekstremalnie szybko zapamiętać i dodać 100 cyfr, rozpoznać jednego ze stu jeden dalmatyńczyków tylko na podstawie wybranej łatki na grzbiecie, wyodrębniać różnicę między obrazkami pozornie identycznymi lub przejść bezbłędnie z zawiązanymi oczami przez gęstą sieć strumieni laserów - czytamy na stronie polsat.pl.

Kto jeszcze zasiądzie w jury show i kto je poprowadzi? Sprawdźcie w galerii! Pierwszy odcinek już 7 marca w Polsacie!

