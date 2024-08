Agnieszka Chylińska jest jedną z największych gwiazd w Polsce, której nie mogło zabraknąć na Top of The Top Sopot Festival. To był wyjątkowy występ artystki, która w tym roku świętuje 30 lat na scenie. Gwiazda zaśpiewała na scenie trzy utwory, a publiczność śpiewała razem z nią. Co to był za występ!

Agnieszka Chylińska dała czadu na sopockiej scenie

To już drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2024, podczas którego na scenie wystąpiły takie gwiazdy jak Natalia Szroeder, Natalia Kukulska, Kasia Kowalska czy Zalewski. Nie da się jednak ukryć, że wielu widzów czekało na występ niezastąpionej Agnieszki Chylińskiej, która zrobiła spektakularne show. Gwiazda rozpoczęła swój występ od piosenki "Winna", a następnie porwała publiczność śpiewając jeden ze swoich najnowszych hitów, "Jest nas więcej". Na koniec wokalistka zaśpiewała utwór "Teraz już wiem" i to była idealna wisienka na torcie tego występu.

Wojciech Strozyk/REPORTER

Nie dało się również przejść obojętnie wokół stylizacji artystki. Nie tylko jej występ był na najwyższym poziomie, ale również nietuzinkowa kreacja. Agnieszka Chylińska miała na sobie asymetryczną spódnicę w kratkę, którą uzupełniła czarnym t-shirtem i marszczoną kamizelką z niebeskiego materiału. Co za look!

Piotr Matusewicz/East News

A wam jak się podobał występ Agnieszki Chylińskiej na Top of the Top Sopot Festival 2024?

