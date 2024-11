Od kilku tygodni największe media rozpisują się na temat rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Związek, który jeszcze do niedawna wyglądał na szczęśliwy i zgodny, się rozpadł. Potwierdziła to już celebrytka i jej mąż. Najwyraźniej oboje stwierdzili, że nie będą milczeli o swoich sprawach prywatnych i opowiedzieli o nich w telewizji. Kaczorowska zrobiła to w programie Kuby Wojewódzkiego, Pela w „Dzień dobry TVN”. W sieci pojawiły się doniesienia, według których rodzice dwóch córeczek nadal mieszkają razem. Co z pozwem o rozwód?

Reklama

Po rozstaniu Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mieszkają razem?

To bardzo emocjonalny tydzień dla znanego małżeństwa. Niedawno Maciej Pela przerwał milczenie po wywiadzie w „Dzień dobry TVN”. Warto przypomnieć, że w programie porannym opowiedział o rozstaniu z żoną. Wcześniej w słynnym talk-show Kuby Wojewódzkiego pojawiła się Agnieszka Kaczorowska. Celebrytka potwierdziła, że jej małżeństwo to przeszłość. Ponoć – jak zasugerował Pela – para umawiała się, że nie będzie rozmawiała z mediami na temat życia osobistego.

Jak donosi serwis ShowNews.pl, Kaczorowska i Pela nie złożyli jeszcze pozwu rozwodowego. To jeszcze nie wszystko. Z relacji redakcji wynika, że żadne z nich nie chce jeszcze się wyprowadzić z domu. Para kupiła nieruchomość na kredyt. To oznacza, że celebrytka i jej były partner wciąż mieszkają razem.

Portal informuje, że prawnicy Kaczorowskiej i Peli już rozmawiają na temat ich wspólnej firmy. Warto przypomnieć, że celebrytka i jej mąż prowadzą szkołę tańca. Te szczegółowe wiadomości miał przekazać redakcji znajomy pary, który chce pozostać anonimowy ze względu na proces rozwodowy, do którego prawdopodobnie dojdzie prędzej czy później.

Mają spółkę z o.o. Pelaki, w ramach której prowadzą szkołę tańca. Z tego co wiem, kwestie biznesowe już ustalają ich prawnicy. Maciek ma też sporo pracy, bo przez ostatnie lata zawiesił właściwie dla rodziny swoją karierę taneczną i teraz stara się do tego wrócić – przekazał informator.

Po przerwaniu milczenia Maciej Pela w wywiadzie dla „Dzień dobry TVN” opowiedział o rozstaniu. Przyznał, że to Agnieszka Kaczorowska zdecydowała o zakończeniu ich związku. W dodatku miała to zrobić z dnia na dzień. Celebrytka milczy na temat powodów zerwania. Wyłączyła też możliwość komentowania swoich wpisów w mediach społecznościowych.

Nie da się ukryć, że w ciągu ostatnich dni pod adresem Kaczorowskiej pojawiło się wiele niewygodnych pytań od internautów. Niektórzy zarzucają jej rozbicie rodziny. Inni oskarżają ją o kreowanie fałszywego wizerunku idealnego życia. Być może w przyszłości celebrytka i jej były partner zdradzą więcej.

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska po wywiadzie Macieja Peli podjęła stanowcze kroki. Fani grzmią