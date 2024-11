Maciej Pela pierwszy raz od udzielenia wywiadu w "Dzień dobry TVN" postanowił dodać InstaStories, w którym wyjawił, jak ogromne wsparcie czuje od fanów. Widać, że wiele osób próbowało wesprzeć byłego Agnieszki Kaczorowskiej.

Na profilu na Instagramie Macieja Peli pojawiła się nowa relacja. Tancerz postanowił podziękować swoim fanom i osobom, które pisały do niego ciepłe słowa i wspierały go zarówno po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, jak i po wystąpieniu w śniadaniówce.

Nie mam słów, by wyrazić wdzięczność za wsparcie, które otrzymałem od Was w wiadomościach prywatnych i komentarzach. Napiszę po prostu: DZIĘKUJĘ. Próbuję odczytać każdą wiadomość i komentarz. Dobra energia, która wysyłacie, wróci ze zdwojoną mocą. Wchodzę w okres intensywnej pracy - wybaczcie, że nie odpiszę każdemu. Obiecuję, że czas, który poświęciliście na napisanie mi wiadomości, nie pójdzie na marne. Jesteście wielcy!

Widać, że miłe słowa podniosły tancerza na duchu i dały mu motywację do działania. Ostatni wywiad z Maćkiem podczas śniadaniówki pozwolił osobom obserwującym rozwój sytuacji u Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli usłyszeć co ma do powiedzenia druga strona.

Maciej Pela w rozmowie w "Dzień dobry TVN" wyjawił, że bardzo się cieszy, że mógł się wypowiedzieć publicznie i przedstawić swój punkt widzenia.

Czuję, że ta odpowiedzialność nie jest wzięta na barki i chciałbym być uszanowany i usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód - bo tego nie usłyszałem nigdy. Chciałbym usłyszeć prosto w twarz (nie chciałbym, żeby to wypłynęło do mediów), prosto w oczy: zrobiłam to i to, przepraszam, cokolwiek

- te słowa powiedział podczas rozmowy Maciej Pela.