Agata Duda chce zostać babcią! Podczas wizyty pierwszej damy w Nowym Jorku pod polskim konsulatem czekały na nią trzy matki ze swoimi pociechami. Żona Andrzeja Dudy znalazła dla nich chwilę i zrobiła sobie zdjęcia, a także zamieniła kilka zdań. Dla młodych matek to było nie lada przeżycie, a Agata Duda zachwycała się maleństwami i była wyraźnie zachwycona. Pod koniec wizyty zdobyła się nawet na szczere wyznanie! Pierwsza dama zażartowała, że mogłaby być już babcią:

Ja się śmieję, że mogłabym... że jestem gotowa zostać babcią!

Wideo, na którym padły te słowa, w sieci robi furorę. Warto zauważyć, że nie tak dawno na podobne wyznanie zdobył się Andrzej Duda. Prezydent zakomunikował to jednak za pośrednictwem Twittera. W jednym z postów zaznaczył, że jest gotowy zostać dziadkiem. A co na to wszystko Kinga Duda? Córka prezydenckiej pary ma zaledwie 20 lat i jak na razie skupia się na studiach. Na dzieci z pewnością kiedyś przyjdzie pora, ale musimy zmartwić państwa Dudów, że w muszą jeszcze trochę poczekać.

