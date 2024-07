Sandra Kubicka jest jedną z bardziej znanych osób w Polsce. Gdy modelka w końcu pochwaliła się mamą, o niej również zrobiło się głośno. Obie panie są bardzo ze sobą związane i wiele razem przeszły. Teraz mama 29-latki ponownie musi zmierzyć się z trudnościami losu. Mama gwiazdy późnym wieczorem opublikowała wymowne zdjęcie z jednoznacznym opisem. To musiała być dla niej ciężka noc!

Od niedawna Sandra Kubicka i Alek Baron spełniają się w roli rodziców. Modelka skupia się na macierzyństwie i publikuje nagrania związane głównie ze swoimi synkiem. Jednak ostatnio Sandra Kubicka niczym tygrysica pojawiła się na pierwszym evencie po porodzie i trzeba przyznać, że zrobiła niezłe zamieszanie. Świeżo upieczona mama wyglądała fenomenalnie i wzrok każdego był skierowany głównie na nią. To z pewnością była miła odskocznia dla 29-latki od codziennych obowiązków, które dla każdej mamy mogą być nie lada wyzwaniem. W takich chwilach modelka może liczyć nie tylko na wsparcie ukochanego, ale również swojej mamy.

Teraz mama Sandry Kubickiej przeżywa trudne chwile. Na Instagramie Grace Kubicka udostępniła zdjęcie swojego psa owiniętego kocykiem z kroplówką. Wygląda na to, że psinka kobiety nie jest w najlepszym stanie, a ona sama walczy o jej zdrowie.

Grace Kubicka przeżywa trudne chwile, ale bez wątpienia może liczyć na wsparcie swojej córki. Obie panie otwarcie mówią o tym, że traktują siebie jak najlepsze "przyjaciółki".

Kiedy jestem mamą, to jestem mamą, ale tak na co dzień to jesteśmy przyjaciółkami i zawsze Sandra troszczy się o rodzinę. Jak potrzeba to zawsze jest

— powiedziała Grace Kubicka jakiś czas temu dla Jastrząb Post.