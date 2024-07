1 z 6

Ostatni weekend Agata Duda oraz prezydent Andrzej Duda spędzili w Spale, gdzie uczestniczyli w tradycyjnych Dożynkach Prezydenckich. Pierwszego dnia prezydentowa wzięła udział m.in. w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i... bawiła się świetnie - śmiała się do łez! Drugiego dnia uroczystości para prezydencka uczestniczyła w mszy świętej oraz ceremoniale dożynkowym. Ponadto - w towarzystwie Anity Włodarczyk i Roberta Skolimowskiego - złożyli kwiaty pod pomnikiem Kamili Skolimowskiej.

Niedzielna stylizacja Agaty Dudy była znacznie odważniejsza od tego, co miała na sobie dzień wcześniej! Prezydentowa założyła wielobarwną sukienkę w kwiaty, którą uzupełnił jeden z jej ulubionych dodatków - czarny pasek. (zobacz: Andrzej i Agata Dudowie podczas inauguracji roku szkolnego. Zobaczcie ulubiony pasek Pierwszej Damy!) Look uzupełniły bordowe szpilki oraz duże kolczyki - wszystko dopasowane kolorystycznie do kreacji. Zobacz, jak pierwsza dama prezentowała się na dożynkach w Spale! Podoba ci się jej stylizacja? OCEŃ!

