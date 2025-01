"Dzień dobry TVN" już od blisko 20 lat każdego ranka przyciąga widzów przed telewizory. Program prowadziło już wiele gwiazd, a do niedawna jedną z prowadzących była Anna Senkara. Dziennikarka już od wielu lat jest związana ze śniadaniówką, ale dopiero w grudniu 2023 roku zadebiutowała w roli gospodyni hitu TVN. Niestety, już kilka miesięcy później okazało się, że Anna Senkara znika z anteny. Czy teraz tęskni za śniadaniówką?

Kilka tygodni temu na antenie TVN pojawiła się nowa produkcja z udziałem gwiazd. Program "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory" prowadzi Anna Senkara, która z TVN jest związana już od wielu lat, ale szerszej publiczności dała się poznać jako prowadząca "DDTVN". Niestety, dziennikarka zbyt długo nie była twarzą śniadaniówki ponieważ po nieco więcej niż pół roku prowadząca pożegnała się z "Dzień Dobry TVN". Teraz reporterka Party.pl zapytała Annę Senkarę czy nie tęskni za porannym programem. Co powiedziała nam gwiazda?

Zawsze tęsknię i zawsze to powtarzam. To jest program, który jest kawałem mojego życia. Ja w tej redakcji spędziłam w sumie 12 lat chyba- aż sama nie wiem, jak to wytrzymałam. To jest wielki sentyment, znam tam wszystkich na wylot chociaż teraz coraz więcej nowych twarzy, taka jest kolei rzeczy. Żeby robić coś nowego trzeba przymknąć troszkę coś, co było, nie da się w takim wiecznym szpagacie działać

wyznała nam Anna Senkara.