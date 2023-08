Agata, która zwyciężyła siódmą edycji miłosnego show "Love Island" zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Tak szczerze jednak już dawno nie było. Gwiazda miłosnego show otworzyła się przed sowimi fanami i poruszyła naprawdę ważne i intymne tematy. Poznajcie szczegóły.

"Love Island 7": Agata o dzieciach

Znane, miłosne show zakończyło się już jakiś czas temu. Ostatnie dwa miesiące były więc decydujące w przypadku wielu relacji. Niestety, zgodnie z przypuszczeniami fanów, większość z nich się rozpadło, wraz z powrotem do Polski. W tym gronie znalazła się także relacja Agaty i Huberta, którzy zwyciężyli siódmą edycję miłosnego show. Ta dwójka miała duże wsparcie fanów, którzy im szczerze kibicowali. Niestety mimo tego związek nie przetrwał. Od tamtej pory wiele się zmieniło w życiu uczestniczki. Agata z "Love Island 7" na jakiś czas zniknęła z mediów społecznosiowych - po powrocie natomiast okazało się, że nie było to dla niej łatwy czas.

Okazało się, że po rozstaniu z Hubertem uczestniczka "Love Island" zmieniła miejsce zamieszkania. Przeprowadzka dała jej popalić, jednak jednocześnie okazała się symbolem "odrodzenia". Teraz zmartwieni internauci dopytują się o samopoczucie finalistki:

- Jak samopoczucie? Czy przeprowadzka to coś w stylu "nowy rozdział, nowa ja"?

Wówczas Agata zaskoczyła szczerym wyznaniem:

- Dziękuje, że pytasz. Zdecydowanie lepiej. Tak, przeprowadzka trochę jest jakby symbolem nowego rozdziału. Nałożyło się kilka rzeczy w tym samym czasie, przypadkowych rozmów, czyichś zachowań, że nagle pewnego dnia obudziłam się z totalnie inną energią i chęcią powrotu do "starej Agaty". Trochę się zatraciłam w ostatnim czasie - wyznała.

Padło także pytanie o gotowość na nowy związek. Wówczas uczestniczka show przyznała, że to jeszcze nie jest odpowiedni czas. Mimo wszystko nie zamyka się na to, co przyniesie życie:

- Teoretycznie nie. Ale nikt nie zna dnia ani godziny. Kiedyś zakończyłam 6-letni związek i po miesiącu miałam taki strzał, że nie było się co bronić przed tym - skwitowała.

Jednocześnie zaskoczyła także wyznaniem o dzieciach. Okazuje się, że ulubienica fanów jest... gotowa na rolę mamy!

- Chciałabyś złożyć rodzinę i mieć dzieci? - padło pytanie.

Wówczas gwiazda wyznała:

- Bardzo. A co najlepsze, niedawno sie to u mnie tak diametralnie zmieniło. Wcześniej miałam mieszane do tego uczucia i byłam wolnym ptakiem. O dzieciach wypowiadałam się, że nie wiem, czy kiedykolwiek się na nie zdecyduje, bo to nie dla mnie. Uważam, że wszystko dzieje się po coś. Ten rok pozwolił mi uświadomić sobie, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Żadne Instagramy, współprace i wszystkie pieniądze świata nie pozwolą mi czuć się spełnioną, jeśli będę wracać do pustego domu - skiwtiowała.

