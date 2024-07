Andrzej Duda chce zostać dziadkiem?! Prezydent zdradził się jednym komentarzem na Twitterze! O tym, że Andrzej Duda uwielbia wdawać się w dyskusję na portalach społecznościowych przekonaliśmy się nie raz. Ostatnio, w nocy ze środy na czwartek, głowa państwa wspominała swoje czasy maturalne. Prezydent pisał, że jednym z przedmiotów, które wybrał była wiedza o społeczeństwie, ale nie musiał się stawić na egzaminie, ponieważ był laureatem na olimpiadzie z tego przedmiotu. Do dyskusji włączył się rówieśnik Andrzeja Dudy, który również brał udział w tym konkursie. Miłe wspomnienia na Twitterze przerwał jednak komentarz dziennikarza, Samuela Pereiry, który napisał, że skoro panowie urodzili się w 1972 roku to było to bardzo dawno temu:

Dwa lata później wybuchła rewolucja goździków. Rzeczywiście dziadki ;)

Odpowiedź prezydenta była naprawdę zaskakująca! Andrzej Duda zasugerował, że jest już gotowy na to, aby zostać dziadkiem!

Hmmm... Córka nic mi jeszcze nie mówiła. Ale jestem gotowy;-)))

Ciekawe co na to Kinga Duda, która niedawno rozstała się ze swoim chłopakiem Karolem. Nie da się jednak ukryć, że wokół niej jest pełno przystojnych mężczyzn. Niedawno córka Andrzeja Dudy widywana była w towarzystwie Macieja Musiała czy Wujaszka Lifestyle.

Zobacz: Maciej Musiał o znajomości z Kingą Dudą: "Jest świetną dziewczyną, mądrą, uroczą". Co ich łączy?

Andrzej Duda jest gotowy, by zostać dziadkiem!

Co na to Kinga Duda?

