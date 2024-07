Jeden z fanów Edyty Górniak zadał jej pytanie o płytę na Facebooku. Chyba nikt nie spodziewał się, że artystka odpowie tak szczerze. Diwa wyjaśniła, że płyta byłaby by gotowa, gdyby nie fakt, że zespół Dustplastic, który pracował z nią nad nowym albumem, nie dostarczył jej materiału. Artystka czuje się oszukana!

Edyta Górniak od 2 lat pracowała nad nową płytę z duetem producentów Dustplastic - Michałem Nocnym oraz Piotrem Pacakiem. Niestety, album nie ujrzał światła dziennego, ponieważ zespół rozpadł się! Wokalistka została więc z niczym. Kiedy jeden z fanów zapytał więc, kiedy nowa płyta pojawi się na rynku, reakcja Edyty była bardzo zdecydowana:

Zamiast komentować w złośliwym tonie, proponuję skojarzyć kilka faktów. Każde słowo wypowiedziane przez moją osobę publicznie oparte jest wyłącznie na deklaracjach osób zaproszonych do współpracy. Nie mogę brać odpowiedzialności za te osoby. Ufałam - bo uważam, że każdy zasługuje na szanse i zaufanie. Przeliczyłam się ? Cóż.. Taki jest show-biznes. Wykazałam ogromną cierpliwość, straciłam budżet na płytę, straciłam zaufanie i co najgorsze, bo nie do odzyskania - straciłam 2 lata. I cóż Panowie, łatwiej komentować, niż zrobić coś wielkiego samemu. Powodzenia na Waszej drodze działań. Może będziecie mieli szanse trafić na bardziej odpowiedzialnych ludzi. LoVe - odpisała Edyta Górniak.