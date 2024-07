Piotr Adamczyk na brak popularności nie narzeka. Stąd taki program jak "Taniec z Gwiazdami" nie jest mu potrzebny do szczęścia. Aktor odmówił wzięcia udziału w XXIII edycji show. Trzeba przyznać jednak, że producenci potraktowali go iście królewsko - zaproponowano mu 40 tysięcy złotych za odcinek!

Jak donosi "Fakt" byłaby to najwyższa stawka w historii trwania programu. Po półrocznej przerwie w emisji show władzom TVN zależy, by był to powrót w wielkim stylu. Dlatego producenci widowiska robią co mogą by w programie znalazły się największe gwiazdy.