Choć ciężko w to uwierzyć, zbliżający się festiwal w Opolu być może odbędzie się bez udziału samej królowej polskiej sceny - Maryli Rodowicz! Okazuje się, że diwa nie dostała od TVP zaproszenia na koncert! Ale to nie wszystko - ważą się losy sylwestrowej imprezy Telewizji Polskiej w Zakopanem. Co na to wszystko Rodowicz? Artystka udzieliła szczerego komentarza!

Maryla Rodowicz znika z TVP?

Po zmianie władzy w 2023 roku przyszła pora na rewolucję w TVP. Ta dotknęła nie tylko pion informacyjny, ale i rozrywki. Już jakiś czas temu zapowiedziano, że zbliżający się festiwal w Opolu (31 maja - 2 czerwca) będzie mieć inną formułę niż w poprzednich latach, za czasów władz PiS. Powrócą "SuperJedynki" czy Kabareton. Wojciech Iwański, dyrektor artystyczny Opola, mówił:

Opole będzie znów festiwalem piosenki, a nie tańca jak w ostatnich latach. Orkiestra zasiądzie na scenie, co da jej kontakt z publicznością. Będzie to miało spore znaczenie dla odbioru festiwalu zdradził Iwański w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl

Okazuje się, że Maryla Rodowicz, absolutna rekordzistka jeśli chodzi o występy na tym legendarnym festiwalu, nie dostała zaproszenia do wzięcia w tegorocznej edycji:

Nie zostałam zaproszona, ale już tyle razy byłam w Opolu, że nie będę płakać mówi Rodowicz w rozmowie z Plejadą

Dodała również:

Nie mogę w kółko powtarzać tego samego repertuaru, a musiałby być jakiś ważny powód, dla którego chciałabym wystąpić w Opolu. podsumowuje Rodowicz

Ale to nie koniec! Okazuje się, że Sylwester Marzeń" w TVP również stoi pod znakiem zapytania. Nowy burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz, zapowiedział, że chce zrezygnować z imprezy:

Nie ma Jacka Kurskiego w TVP, więc i nie będzie Sylwestra marzeń powiedział

Dodał jednak, że myśli o koncercie na koniec roku, ale w mniejszej skali. Co na to Rodowicz?

Jest mi wszystko jedno, czy sylwester odbywa się w Zakopanem, czy w Gdyni. Artyści w tym czasie są zajęci, mają próby i nie mają czasu na zwiedzanie, chodzenie po górach czy balangowanie dodała w Plejadzie.pl Rodowicz

Aktualnie Rodowicz skupia się na nagrywaniu nowej płyty, na której znajdą się duety z młodymi artystami. Pierwszym z nich okazał się Mrozu, z którym nagrała nową wersję swojego wielkiego hitu "Sing Sing". Rodowicz jest w trakcie nagrywania klipu do piosenki, o którym już teraz jest głośno - a wszystko ze względu na odważną stylizację Maryli!

Czekacie?

