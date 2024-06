Tegoroczny festiwal w Opolu to były ogromne emocje i uczta nie tylko muzyczna... Kontrowersje wywołała Kayah, która po raz pierwszy pojawiła się w roli prowadzącej czy Bovska, zaskakując kreacją. Teraz okazuje się, że nie tylko widzowie i internauci są zaskoczeni tym, co działo się w Opolu, ale również Maryla Rodowicz. Tak ostrej wypowiedzi ze strony artystki nie było już dawno...

Maryla Rodowicz w roli widza oglądała tegoroczne święta muzyki, jakimi są festiwale w Sopocie i Opolu. Artystka dość ostro oceniła oba festiwale, ale zaczęła od pochwały, która spłynęła na koncert Superjedynek. Maryla Rodowicz nie kryje wzruszenia z powodu zachowania publiczności opolskiej.

Dalej była już tylko ostra krytyka! Największa gwiazda polskiej sceny muzycznej nie ukrywa, że tegoroczne festiwalowe aranżacje były jej zdaniem zupełnie nietrafione, a pomysł, aby to debiutanci zaśpiewali ponadczasowe utwory był mocno chybiony. Ta krytyka dotyczy nie tylko Opola, ale i festiwalu w Sopocie, gdzie odbył się koncert nowych aranżacji największych hitów Zbigniewa Wodeckiego: