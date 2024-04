Ostatnio dotarły do nas niepokojące informacje, o tym, że zdrowiem Maryli Rodowicz dzieje się coś niedobrego. Raptem chwilę później w mediach pojawiły się kolejne wieści. Jak obecnie czuje się królowa polskiej estrady? Fani wstrzymali oddech!

Nowe informacje ws. stanu zdrowia Maryli Rodowicz

Tuż przed świętami dowiedzieliśmy się nagle, że Maryla Rodowicz miała przejść pilną operację płuc! Informator portalu ShowNews.pl zdradził, że o chorobie artystka dowiedziała się ponoć w lutym.

W lutym Maryla dowiedziała się, że jest chora. Wykryto zmianę w jej płucach. Gwiazda od razu poddała się terapii. Kolejnym krokiem była operacja w specjalistycznym szpitalu zajmującym się pacjentami z chorobami płuc

W tym okresie również Maryla Rodowicz była o wiele mniej aktywna w mediach społecznościowych, ale po opuszczeniu szpitala powróciła do fanów. W święta opublikowała nawet na Instagramie zdjęcie wypieku, dając w ten sposób znać, że udało jej się wrócić do domu na Wielkanoc. Teraz z kolei dotarły do nas koleje informacje o jej stanie, a przekazała je ona sama w rozmowie z Super Expressem!

Maryla Rodowicz

Wokalistka nie chciała szerzej komentować sprawy, ale dała jasno do zrozumienia, że sytuacja rzeczywiście nie była zbyt ciekawa. Przekazała krótko:

Nie chcę komentować tej sytuacji. Pożar opanowany

Wygląda na to, że Maryla Rodowicz czuje się już lepiej, a przynajmniej taką nadzieję mają jej fani. Już nie mogą się doczekać, aż znów zobaczą jej występy na żywo.

Maryli Rodowicz życzymy dużo zdrowia!