Powstanie serial o Maryli Rodowicz! Znamy pierwsze szczegóły

W pierwszy dzień świąt swoją premierę miał dokument "Maryla. Tak kochałam" będący biografią królowej polskiej piosenki. Maryla Rodowicz w filmie opowiada historię swojego życia, komentując także swoje związki. W produkcji artystka wraca pamięcią do swojego małżeństwa z Andrzejem Dużyńskim. Rozwodem tej pary przez długi czas żyły polskie media. Maryla Rodowicz zdradza, do kogo odszedł jej mąż i czy wciąż ma z nim kontakt. Maryla Rodowicz o byłym mężu: "Mąż się związał z kobietą 40 lat młodszą" Maryla Rodowicz w filmie poruszyła temat małżeństwa z Andrzejem Dużyńskim. Informacja o rozwodzie tej pary zaskoczyła wszystkich , bo dotąd wydawało się, że razem są bardzo szczęśliwi. Artystka przyznała, że sama była zaskoczona decyzją męża o rozwodzie, jednak to, że między nimi przestało się układać, zauważyła dużo wcześniej. -Andrzej nie rozstawiał się z telefonem. Do łazienki z nim szedł. I codziennie o godzinie 22 szedł na górę, "bo coś tam". Zachowywał się inaczej, dla kobiety było to ewidentne, że coś jest na rzeczy. Jego tłumaczenia były dziecinne, że "więcej pracuje" - mówiła w filmie. Andrzej Dużyński wkrótce później złożył pozew o rozwód, a także wyprowadził się pod nieobecność artystki w domu. Gdy więc doszło do rozprawy sądowej, Maryla Rodowicz otwarcie oskarżyła swojego męża o zdradę. Jak przyznała dopiero teraz, Andrzej Dużyński odszedł do młodszej o 40 lat kobiety: - Mąż się związał z kobietą 40 lat młodszą. Podobno dla mężczyzny to nie jest żadna przeszkoda - mówiła w filmie. Zobacz także: Dokument o Maryli Rodowicz odsłoni kulisy jej burzliwego życia! W miłości nie miała szczęścia Maryla Rodowicz wspominając...