Maryla Rodowicz to niekwestionowana ikona polskiej sceny muzycznej, a fani nie wyobrażają sobie choćby sylwestrowej zabawy bez jej występów. Niestety, tuż przed Wielkanocą do mediów trafiły niepokojące informacje. Co ze zdrowiem artystki?

Reklama

Smutne wieści o Maryli Rodowicz. Konieczna była operacja

Wszyscy fani Maryli Rodowicz wstrzymali na chwilę oddech, gdy do sieci trafiły doniesienia o komplikacjach dot. stanu zdrowia wokalistki. Jak się okazuje, 78-latka miała przejść poważną operację! Szczegóły podał portal ShowNews.pl, powołując się na osobę z otoczenia piosenkarki.

Piosenkarka kilka dni temu przeszła poważną operację w jednym z warszawskich szpitali - podaje ShowNews.pl.

Tadeusz Wypych/REPORTER

Jak się okazuje, pierwsze symptomy choroby miały pojawić się już w lutym i to wtedy królowa polskiej estrady dowiedziała się o diagnozie:

W lutym Maryla dowiedziała się, że jest chora. Wykryto zmianę w jej płucach. Gwiazda od razu poddała się terapii. Kolejnym krokiem była operacja w specjalistycznym szpitalu zajmującym się pacjentami z chorobami płuc - dodaje informator ShowNews.pl.

Lukasz Kalinowski/East News

Mimo problemów, Maryli Rodowicz nie brakuje jednak optymizmu i nadziei:

Maryla jest dobrej myśli. Opiekują się nią najlepsi specjaliści, a rodzina dba o to, by miała w szpitalu wszystko, czego potrzebuje. Ma nadzieję, że 19 kwietnia będzie gotowa, żeby stanąć na scenie - podsumowuje źródło portalu.

Maryli Rodowicz życzymy dużo, dużo zdrowia i z niecierpliwością czekamy na jej kolejne sceniczne występy.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Rodowicz i Steczkowska mają ten sam problem. Ten fakt pogodzi skłócone wokalistki?