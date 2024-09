Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja była jednym z największych wydarzeń show-biznesowych tego roku. Na weselu miała pojawić się także Maryla Rodowicz, ostatecznie jednak królowa polskiej sceny nie dotarła na uroczystość. Teraz, w jednym z wywiadów, zdradziła powody. Czy Roksana ma do niej żal?

25 sierpnia 2024 Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny - uroczystość odbyła się na Podkarpaciu, w rodzinnych stronach wokalistki. Tego dnia Roxie miała na sobie aż trzy kreacje, a wśród gości znaleźli się m.in. Izabela Janachowska czy Maffashion. Zabrakło zaś Maryli Rodowicz, która otrzymała zaproszenie od pary. Tego dnia artystka grała bowiem koncert. Nie mogła go odwołać, co dla Roksany jest zrozumiałe:

Gdy zaprosiłam Marylę, to powiedziała mi, że gra koncert. Ja to totalnie rozumiem, bo sama nieraz musiałam różne uroczystości opuścić, przez to, że są zobowiązania. To są koncerty, które są podpisane umowami, więc ja to totalnie zrozumiałam. To był od razu prosty komunikat. Totalnie to było zrozumiałe dla nas

powiedziała Roxie w rozmowie z wp.pl