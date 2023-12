Finał "Rolnik szuka żony 10" wzbudził wśród widzów ogromne emocje. Tym razem w programie narodziła się miłość dwóch par - Ani i Jakuba oraz Waldka oraz Doroty. Szczęścia nie znaleźli za to Agnieszka, Dariusz oraz Artur (panowie zakończyli swoje związki przed nagraniem ostatniego finałowego odcinka). Co zaś z kolejną odsłoną programu? Już wszystko jasne!

Będzie kolejna edycja "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony" od 10. edycji jest jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w polskiej telewizji. To w nim narodziły się relacje, związki i małżeństwa kilkunastu par, które do dziś mogą cieszyć się swoim rodzinnym szczęściem (część z nich doczekała się dzieci m.in. Anna i Grzegorz Bardowscy czy Małgosia i Paweł Borysewiczowie). Czy kolejnym rolnikom uda się powtórzyć ich historię? Jest na to szansa, bowiem na Facebooku programu zasugerowano, że kolejna odsłona już niebawem!

Kolejna, 10 już edycja #Rolnikszukażony za nami. Dziękujemy, że spędziliście z nami te wspaniałe 12 tygodni. Dziękujemy, za to, że było Was tak dużo i za to, że byliście tak wspaniałą (choć wymagającą) publicznością. Za zaangażowanie, za komentarze, za lajki. I do zobaczenia niebawem! brzmi komunikat

Ale to nie wszystko. Na Instagramie "Rolnik szuka żony" można znaleźć link do... formularzu zgłoszeniowego! A to oznacza, że rolnicy, którzy chcą poszukać miłości w programie, mogą już wziąć udział w rejestracji. 11. edycja "Rolnika" wydaje się być więc tylko kwestią czasu.

Oglądaliście ostatnią odsłonę show? Co Was zaskoczyło najbardziej? Związek Doroty i Waldemara? A może nagłe rozstanie Sary i Artura? Dla widzów największym szokiem był koniec relacji Dariusza i Nicoli. W finale programu dziewczyna rozpłakała się po tym, co usłyszała do rolnika...

