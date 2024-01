Program "Rolnik szuka żony" już od dekady gości na antenie TVP1 i już wiadomo, że w roku 2024 możemy spodziewać się 11. edycji show. Czy po 10 latach w hitowym programie Telewizyjnej Jedynki zobaczymy coś, co do tej pory nie miało miejsca? Jeden z fanów show zapytał wprost, czy jest możliwość, aby osoby LGBT zgłosiły się do programu i mogły wziąć w nim udział. Odpowiedź produkcji w tej sprawie nie pozostawia żadnych wątpliwości.

"Rolnik szuka żony": Osoby LGBT w nowej edycji programu?

"Rolnik szuka żony" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów i jest jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce, więc nic dziwnego, że produkcja show zdecydowała się na realizację kolejnej edycji. Ostatnio niespodziewanie na oficjalnym profilu programu zostało zorganizowane Q&A, podczas którego fani "Rolnika" mogli zadawać pytania dotyczące show. Jedno z nich dotyczyło udziału osób LGBT w programie.

Czy osoby LGBT też mogą się zgłaszać? - zapytał jeden z internautów

Produkcja "Rolnika" odpowiedziała wprost:

Zapraszamy, miłość nie wyklucza

Jak wiadomo, dotychczas w programie nie mieliśmy okazji zobaczyć osób LGBT, ale kto wie, może dzięki tej odpowiedzi produkcji "Rolnik szuka żony" osoby te nabiorą odwagi do wysyłania zgłoszeń i w nowej odsłonie show po raz pierwszy pojawi się taki uczestnik. Przy okazji tego Q&A produkcja show odpowiedziała też, do kiedy przyjmowane są zgłoszenia do nowej edycji.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego - brzmi komunikat

Kto już nie może się doczekać na nową edycję "Rolnik szuka żony"? Na razie jednak musimy uzbroić się w cierpliwość, bo najprawdopodobniej nowa odsłona show pojawi się (tak, jak zawsze) dopiero jesienią. W Wielkanoc powinniśmy zaś poznać kandydatów do udziału w nowej edycji programu.