Joanna z "Rolnik szuka żony" zorganizowała sesję pytań na Instagramie i nie mogło zabraknąć tych, które dotyczą aktualnej edycji programu. Jak wiadomo, 11. edycja randkowego hitu Telewizji Polskiej budzi ogromne emocje, a niektórzy uczestnicy dokonali już trudnych wyborów i podjęli decyzję z kim chcą nawiązać relację. Ku ogromnemu zaskoczeniu widzów Wiktoria po randce z Adamem podjęła już decyzję i wiadomo, że randki z Szymonem już nie będzie. Fani "Rolnika" kibicują Wiktorii i mówią wprost, że dokonała dobrego wyboru i razem z Adamem tworzą świetny duet. Jeszcze nie wiadomo, czy ich relacje przetrwała po programie, ale Joanna z 8. edycji "Rolnik szuka żony" zabrała głos i zdradziła, że to tej uczestniczce kibicuje najmocniej. Powiedziała coś jeszcze... czyżby wbiła szpilę osobie, biorącej udział w 11. edycji?

Joanna z "Rolnik szuka żony" zabrała głos w sprawie Wiktorii. Co powiedziała?

Joanna wzięła udział w 8. edycji "Rolnik szuka żony" i napisała list do Kamila. Szybko się okazało, że połączyło ich uczucie, a uczestniczka szybko podjęła decyzję o przeprowadzce do rolnika. W 8. edycji byli najmłodszą parą, a jednocześnie udowodnili, że bardzo poważnie myślą o przyszłości i założeniu rodziny. W końcu udało im się spełnić to marzenie i dziś są szczęśliwą parą i rodzicami 2-letniej Tosi. Ostatnio Joasia zdecydowała się odpowiedzieć na kilka pytań od swoich obserwatorów i została zapytana o to, komu kibicuje w obecnej edycji programu. Joanna z "Rolnik szuka żony" bez ogródek stwierdziła, że trzyma kciuki za wszystkich, ale w szczególności za Wiktorię, którą poznała.

Ogólnie to wszystkim rolnikom kibicuje, no może Wiktorii troszkę mocniej, a to ze względu na to, że jest bardzo sympatyczną dziewczyną, bo zdążyłam już ją poznać. powiedziała Joanna z 'Rolnika' w relacji na Instastories

To nie wszystko! Joanna z "Rolnika" pokusiła się też o dość zaskakujące wyznanie i powiedziała, że ma nadzieję, że osoby biorące w udział w programie mają jasne intencje i faktycznie zależy im na znalezieniu miłości, ale nie popularności...

Miejmy nadzieję, że ludzie, którzy zgłaszają się do tego programu idą po faktycznie po miłość, a nie po inne dodatki, ale to jest już kwestia własnego sumienia. Ja mam nadzieje, że każdy z nich znajdzie swoją miłość, bo jednak każdy na nią zasługuje. Prędzej czy później powinien ją znaleźć. Zobaczymy jak to będzie. dodała żona rolnika

Czyżby miała na myśli konkretną osobę?

Jak wiadomo, w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" Wiktoria powiedziała już wprost, że wybrała Adama i to z nich chce spróbować stworzyć relację. Przed rolniczką jeszcze trudna rozmowa z Szymonem, podczas której wyjawi mu, że ich randki nie będzie. Fani "Rolnika" kibicują Wiktorii i Adamowi, piszą wprost, że pasują do siebie i mimo początkowych kontrowersji, które wywołała młoda rolniczka, zgłaszając się do programu.

Jeej! To jego typowałam. Trzymam kciuki mocno! napisała Joasia w komentarzu pod zdjęciem Wiktorii i Adama na oficjalnym koncie 'Rolnik' na Instagramie.

Oni tak do siebie pasują, wyglądają na takie dwie dobre i wrażliwe dusze

Początkowo pojawiały się sugestie, że Wiktoria, która jest też TikTokerką mogła wziąć udział w "Rolniku" ze względu na popularność, ale ona sama na każdym kroku udowadnia, że jest bardzo rozsądną kobietą i faktycznie myśli poważnie o znalezieniu swojej "drugiej połówki". Wygląda na to, że to nie o Wiktorii mówiła Joanna. A zatem o kogo chodziło? Macie swoje podejrzenia?

Wiktoria i Joanna poznały się na jednej z imprez branżowych. Na tym wydarzeniu pojawił też Maciej Kazek, Mateusz Budych i Zbigniew Kraskowski. Widać, że uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" mocno się wspierają i co roku odbywa się też wielki zjazd. Wiedzieliście, że Joanna i Wiktoria już zdążyły się poznać?