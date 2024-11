Każda kolejna edycja "Rolnika" odbija się coraz szerszym echem i tym razem wcale nie jest inaczej. Fani z zapartym tchem przyglądają się szczególnie relacji Ani i Marcina czy Rafała i Dominiki, zastanawiając się, czy rzeczywiście uda im się zbudować głębszą więź i prawdziwy związek. Czasu jednak jest coraz mniej, bo i finał czai się tuż za rogiem. Kiedy 11. sezon uwielbianego show TVP dobiegnie końca?

Kiedy finał 11. edycji "Rolnik szuka żony"? Znamy szczegóły

11. edycja "Rolnik szuka żony" trwa w najlepsze, ciesząc się ogromną popularnością. Format Telewizji Polskiej okazał się absolutnym fenomenem, a widzowie domagają się kolejnych sezonów. Co ważne, show wielu osobom przyniosło już szczęścia, ale i czy tym razem do bohaterów los się uśmiechnie? Jak możemy zaobserwować, niektórzy uczestnicy już zaczynają się do siebie zbliżać, jednak muszą mieć na uwadze, że mają coraz mniej czasu!

Już w najbliższą niedzielę, 24 listopada, Telewizja Polska wyemituje 11. odcinek "Rolnika", zatem kiedy może spodziewać się finału? Widzowie z pewnością będą rozczarowani, bo ten jest bliżej, niż mogliby się spodziewać! Ostatni odcinek 11. sezonu programu "Rolnik szuka żony" zobaczymy już 1 grudnia, niezmiennie o godzinie 21:20 na antenie TVP 1. Wtedy dowiemy, kogo wybrali bohaterowie show!

Kto z 11. edycji "Rolnik szuka żony" ma największe szanse na szczęście?

W obecnie trwającym sezonie show udział biorą trzej rolnicy: 44-letni Sebastian, 37-letni Marcin i 32-letni Rafał oraz dwie rolniczki: 23-letnia Wiktoria i 57-letnia Agata. Już w najbliższym odcinku rolnicy spotkają się ze swoimi wybrankami w malowniczych okolicznościach przyrody, co da im szansę jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie. Nie da się jednak ukryć, że w tej edycji relacje wyjątkowo rozkwitają. Wiktoria, Marcin i Rafał złożyli już rewizyty w domach partnerów, a widzowie zadają sobie pytanie, jak rozwiną się ich związki.

Fani ze szczególną sympatią przyglądają się relacji Ani i Marcina z "Rolnika", których nawet porównują do Ani i Grzegorza Bardowskich z 2. edycji programu. Już w najbliższym odcinku usłyszymy z ust kandydatki 37-latka:

Ja wierzę w to, że ten cały program i że się spotkaliśmy to przeznaczenie. Odkąd zobaczyłam Marcina w wizytówkach to poczułam w środku, że to fajny kandydat

Widzowie rozpływają się także nad Rafałem i Dominiką, między którymi niewątpliwie iskrzy. Co ciekawe, chociaż do finału została jeszcze chwila, mężczyzna już wydaje się przekonany do swojej decyzji.

Jeszcze nam został finał. Raczej na pewno pojedziemy razem i wrócimy razem. Opowiemy coś więcej o naszych wspólnych planach. Jeśli tak będziemy się dogadywać jak teraz to zamieszkamy razem - wyzna w 11. odcinku Rafał.

Końcówka sezonu zapowiada się naprawdę emocjonująco. Czekacie na finał 11. edycji "Rolnik szuka żony"?

