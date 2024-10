Ale wiadomość! Okazuje się, że Karol z czwartej edycji "Rolnik szuka żony" jest już po ślubie! Były uczestnik wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki odnalazł swoje szczęście po programie i powiedział "tak" swojej ukochanej. Zdjęcie z tej wyjątkowej uroczystości pokazał uczestnik piątego sezonu "Rolnik szuka żony", Łukasz Sędrowski. Tylko spójrzcie na zdjęcie młodej pary!

Karol z "Rolnik szuka żony" jest już po ślubie

Karol wziął udział w czwartej edycji "Rolnik szuka żony". W tym samym sezonie miłości szukali również m.in. Małgorzata Borysewicz i Zbigniew Kraskowski. Karol wzbudzał ogromne emocje wśród fanów programu. Rolnik zdecydował, że chce spróbować stworzyć związek z Sarą. Niestety, podczas rodzinnego spotkania doszło do przykrej sytuacji- Sara przewróciła się i pojechała do szpitala, a Karol w tym czasie miał położyć się spać. Wybranka rolnika miała do niego ogromny żal za to, że się nią nie zaopiekował i ostatecznie zakończyli swoją relację. Później okazało się, że Karol zaczął spotykać się z Jagodą, która napisała do niego list, ale ostatecznie zrezygnowała z udziału w programie z powodu pracy. Ich związek nie przetrwał próby czasu i para podjęła decyzję o rozstaniu.

Teraz okazuje się, że Karol nie tylko odnalazł swoją drugą połówkę, ale również zdecydował się na ślub! Wszystko wskazuje na to, że w ten weekend rolnik i jego ukochana powiedzieli sobie "tak". Zdjęcie młodej pary opublikował w sieci Łukasz Sędrowski, który wziął udział w piątej edycji "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak prezentował się Karol i jego wybranka.

Młoda para wyglądała zjawiskowo w dniu swojego ślubu. Karol z "Rolnik szuka żony" zadał w szyku w czarnym, eleganckim garniturze, a jego ukochana zachwyciła w długiej, białej sukni. Na zdjęciu opublikowanym przez Łukasza Sędrowskiego widać, że Karol i jego świeżo upieczona żona są bardzo szczęśliwi.

Młodej parze składamy najlepsze życzenia i mamy nadzieję, że wkrótce w sieci pojawią się kolejne kadry z tej wyjątkowej uroczystości. Myślicie, ze na ślubie i weselu bawili się również inni uczestnicy "Rolnik szuka żony"?

Przypominamy, że Sara, którą w programie wybrał Karol dziś również jest szczęśliwą żoną. Co więcej, w marcu tego roku okazało się, że Sara z "Rolnik szuka żony" urodziła drugie dziecko. Była kandydatka rolnika pokazała wówczas urocze zdjęcie maleństwa i zdradziła, że ma drugiego synka. Sara chętnie pokazuje za pośrednictwem Instagrama, jak dziś wygląda jej życie, a kilka miesięcy temu pochwaliła się kadrami z bajkowych urodzin starszego synka. Zobaczcie sami!