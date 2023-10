Klaudia El Dursi bawi się na Top of the Top Sopot Festiwalu. W Sopocie odbędzie się również impreza promująca jesienną ramówkę TVN. Nowa edycja "Hotelu Paradise" startuje już 28 sierpnia, postanowiliśmy podpytać więc Klaudię El Dursi o szczegóły.

Klaudia El Dursi o 7. edycji "Hotelu Paradise"

Za nami już sześć standardowych edycji "Hotelu Paradise" oraz jedna w wersji "All Stars", w której udział wzięli uczestnicy znani widzom z poprzednich sezonów. Siódma standardowa edycja rusza już za kilka dni, a produkcja powoli ujawnia nazwiska uczestników. W "Hotelu Paradise" będą zmiany, na finalistów będzie czekała m. in. niespodzianka od poprzedników ale to nie koniec nowości. Klaudia El Dursi zapowiada, że nie będzie brakowało emocji i dodaje tajemniczo:

Wydarzy się rzecz, która jeszcze w żadnej dotychczasowej edycji się nie wydarzyła.

Co miała na myśli? Czy wydarzy się coś co może namieszać bardziej niż rzut kulą? Zobaczcie nasz nowy wywiad z Klaudią El Dursi z Sopotu.

