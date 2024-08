Wielkimi krokami zbliża się nowa edycja "Rolnik szuka żony", a widzowie czekają już na nią z niecierpliwością. Produkcja ujawniła właśnie dwie rolniczki i trzech rolników, których już wkrótce zobaczymy na ekranie. Jak myślicie, komu uda znaleźć się swoją drugą połówkę?

Ogłoszono uczestników 11. edycji "Rolnik szuka żony"

W niedzielę, 15 września zostanie wyemitowany pierwszy odcinek 11. edycji miłosnego hitu TVP. W święta Wielkanocne zostały wyemitowane wizytówki trzech rolniczek i sześciu rolników, niestety tylko pięć osób mogło zakwalifikować się do programu. Wszyscy uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" zrobili ogromne wrażenie na widzach, którzy czekali z niecierpliwością, by dowiedzieć się, komu udało dostać się do programu. Produkcja właśnie ujawniła tę tajemnicę!

32-letni Rafał był pierwszym kandydatem zaprezentowanym w zerowym odcinku 11. edycji "Rolnik szuka żony". Mężczyzna ukończył szkołę gastronomiczną i obecnie kontynuuje działalność swoich rodziców. Rolnik zajmuje się uprawą papryki i zboża, a pół roku temu zamieszkał w swoim świeżo wybudowanym domu. Niedługo może dołączy do niego pewna kobieta, którą będzie miał okazję poznać w programie.

W programie zobaczymy również 37-letniego Marcina, który zajmuje się gospodarstwem sadowniczym w Mazowszu. Rolnik ma nadzieje, że pozna ciekawą kobietę, która zamieszka razem z nim na gospodarstwie. Na to samo liczy 44-letni Sebastian, który przejął gospodarstwo po zmarłym ojcu mając zaledwie 22-lata. Rolnik ma nadzieję, że w programie pozna swoją wybrankę.

W 11. edycji "Rolnik szuka żony" również zobaczymy dwie rolniczki. 23-letnia Wiktoria jest najmłodszą uczestniczką show. Rolniczka zapewnia, że pomimo młodego wieku bardzo chciałaby założyć kochającą rodzinę. Miłości w programie będzie również szukać 57-letnia Agata, która zajmuje się hodowlą bydła mlecznego.

Pod wpisem produkcji pojawiło się mnóstwo komentarzy, widzowie już nie mogą się doczekać pierwszego odcinka i mają nawet już swoich ulubieńców.

Super. Już czekam

Wiadomo było, że będzie Wiktoria. Ale cieszę się, że ta druga Pani jest, ona najbardziej zasługuje na szczęście

Super! Będziemy oglądać — piszą internauci.

A Wy, czekacie już na pierwszy odcinek 11. edycji "Rolnik szuka żony"?

