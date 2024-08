To szalony rok nie tylko w karierze, ale i w życiu prywatnym Roksany Węgiel. Wciąż nastoletnia wokalistka wzięła udział w „Tańcu z gwiazdami” i doszła do finału, który sensacyjnie przegrała z Anitą Sokołowską. To oczywiście wywołało spore kontrowersje wśród części widzów. Roxie szykuje się też do poważnej zmiany. Pod koniec sierpnia ma odbyć się jej ślub z Kevinem Mglejem. Szczegóły ceremonii są trzymane w tajemnicy, ale możemy spodziewać się, że będzie to jedna z najgłośniejszych tegorocznych imprez w polskim show-biznesie.

Roksana Węgiel odpowiedziała na atak internauty

Po 18. urodzinach Roksana Węgiel zaczęła odważniej eksperymentować z wizerunkiem. Wokalistka od pewnego czasu współpracuje też z popularną marką bieliźnianą i bierze udział w kampaniach. Nie wszystkim internautom to się podoba. Pewien użytkownik postanowił wbić szpilę młodej gwieździe pod jednym z jej postów na TikToku. W komentarzach wybuchła burza.

Daję rok i będzie OF (przyp. red. – OnlyFans, czyli serwis, na którym można publikować cenzurowane treści, np. rozbierane zdjęcia i na tym zarabiać) – napisał internauta.

Tym razem Roksana Węgiel postanowiła włączyć się do dyskusji i odbiła piłeczkę. Trzeba przyznać, że zrobiła to w niezłym stylu i z dystansem.

Możesz pomarzyć – odpisała Roxie.

Nie był to koniec dyskusji, w której udział wzięli fani wokalistki oraz osoby krytykujące jej zawodowe oraz życiowe wybory. Pod adresem Węgiel padło kilka nieprzyjemnych uwag. Podobnie było, gdy na jaw wyszedł jej związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem.

Jednak Roxie najprawdopodobniej nie przejmuje się już życzliwymi radami anonimowych osób. Młoda gwiazda prężnie rozwija swoją karierę. Już niedługo czeka ją jeszcze więcej szczęścia. Oczywiście mowa o weselu, które ponoć odbędzie się gdzieś na Podkarpaciu, skąd pochodzi rodzina nastolatki.

Przypominamy, że dotarliśmy do tajnej listy i wiemy, kto będzie na ślubie Roksany Węgiel. Wśród gości nie zabraknie największych gwiazd polskiego show-biznesu.

