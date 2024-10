Roksana Węgiel i Viki Gabor swoją medialną karierę zaczynały podobnie. Obie wzięły udział w "The Voice Kids", gdzie zachwyciły swoim talentem, a później rok po roku wygrały "Eurowizję Junior". W mediach ciągle je porównywano i przepytywano wzajemnie na swój temat. Ostatnie miesiące jednak pokazały, że chyba dziewczyny nie pałają do siebie zbyt wielką sympatią. To, co właśnie opublikowała Viki Gabor może nie spodobać się jej koleżance.

Viki Gabor zaczepia Roksanę Węgiel?

Wygląda na to, że Roksana Węgiel i Viki Gabor nie pałają do siebie wielką sympatią, a ostatnio w mediach można było posłuchać ich wypowiedzi na siebie wzajemnie, przy których nie brakowało szpileczek. Viki Gabor stwierdziła, że daleko jej do drogi kariery obranej przez Roksanę Węgiel, bo sama woli skupiać się tylko i wyłącznie na muzyce, co Roksana Węgiel skontrowała, że nie słyszała ostatnio żadnych nowości od młodszej koleżanki.

Wygląda na to, że internauci chcą wiedzieć, jakie relacje mają młode wokalistki i podpytali Viki Gabor o to, co sądzi o słowach Roksany Węgiel na swój temat.

A co myślisz o wypowiedzi Roxie na Twój temat? - zapytała internautka.

Viki Gabor zdecydowała się wypowiedzieć nie słowami i wymownym obrazkiem, który zdecydowanie może nie spodobać się jej starszej koleżance z branży. Zresztą zobaczcie sami. Myślicie, że Roksana Węgiel zareaguje?

Wokalistki mają dość ciągłego porównywania ich do siebie. Wygląda na to, że mają ze sobą niewiele więcej wspólnego niż podobne początki i działalność w branży muzycznej. Kiedy Viki Gabor została zapytana, czy po ukończeniu 18-stki będzie chciała pójść w ślady Roksany Węgiel, zaprzeczyła, twierdząc, że nie interesuje ją reklamowanie bielizny:

Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chce promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy - mówiła w rozmowie z Vibez.pl

Media postanowiły skonfrontować Roksanę Węgiel ze słowami jej młodszej koleżanki z branży. Piosenkarka odgryzła się krótko i zapewniła, że nie zabolały jej przemyślania Viki Gabor:

Zupełnie mnie nie zabolały. Tylko niech będzie konsekwentna w swoich słowach. Jest rozliczana ze swojej muzyki. Jestem dumna z tego, że reklamuję produkty, które są bliskie mojej codzienności. Muzycznie idzie mi całkiem nieźle, więc niech każdy zajmie się sobą. Niech każdy będzie rozliczany za to, z czym się utożsamia. Ja nie słyszałam ostatnio nowości od Viki, więc czekam - powiedziała w wywiadzie dla WP.pl.

W ostatnich miesiącach Roksana Węgiel była tematem numer jeden we wszystkich mediach show-biznesowych. 19-letnia wokalistka i jej ukochany Kevin Mglej wzięli ślub kościelny. Niedawno wokalistka zmartwiała fanów, przyznając, że od kilku miesięcy choruje na cukrzycę typu pierwszego. Zdecydowała się nieco zwolnić w rozwijaniu swojej kariery i skupić się nad podreperowaniu swojego zdrowia.

