Roksana Węgiel i Viki Gabor to dwie młode, utalentowane piosenkarki, które zdobyły ogromną popularność na polskiej scenie muzycznej, a także na arenie międzynarodowej. Obie mają na swoim koncie imponujące sukcesy, mimo młodego wieku, i często porównywane są do siebie z racji podobnych osiągnięć.

Reklama

Roksana Węgiel i Viki Gabor mają konflikt?

Roksana Węgiel i Viki Gabor często są porównywane ze względu na podobną ścieżkę kariery oraz udział w Eurowizji Junior. Mimo młodego wieku, zarówno Roxie, jak i Viki, odniosły sukcesy, które wykraczają poza polską scenę muzyczną. Media czasami spekulują na temat rzekomej rywalizacji między nimi, jednak piosenkarki wielokrotnie podkreślały, że wspierają się nawzajem i cenią swoją twórczość.

Ostatnio pojawiły się jednak wątpliwości, gdyż Viki Gabor podczas jednego z wywiadów zapytana została, czy po ukończeniu 18 lat, chciałaby pójść w ślady swojej koleżanki z show-biznesu. Viki wyjawiła, że nie chciałaby tego i że nie ma w planach promować bielizny.

Nie. Tworzę muzykę. Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chce promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy - powiedziała Gabor w rozmowie na kanale Vibez.pl.

Tym razem to Roksana Węgiel postanowiła odpowiedzieć na słowa młodszej koleżanki, nie gryząc się w język. W rozmowie z Wp.pl piosenkarka zapytana została o komentarz do powyższych słów Viki Gabor.

Zupełnie mnie nie zabolały. Tylko niech będzie konsekwentna w swoich słowach. Jest rozliczana ze swojej muzyki. Jestem dumna z tego, że reklamuję produkty, które są bliskie mojej codzienności. Muzycznie idzie mi całkiem nieźle, więc niech każdy zajmie się sobą. Niech każdy będzie rozliczany za to, z czym się utożsamia. Ja nie słyszałam ostatnio nowości od Viki, więc czekam - skomentowała Roksana Węgiel.

Czy uwaga Roksany Węgiel była słuszna? Trudno przyznać jej rację, ponieważ jej młodsza koleżanka w czerwcu wydała płytę, a po dwóch tygodniach od "Terminala 3" w sieci pojawiła się kolejna nowość w duecie z raperem Alberto.

Zobacz także

Kariera Roksany Węgiel

Roksana Węgiel, urodzona w 2005 roku, zyskała popularność dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji programu "The Voice Kids" w 2018 roku. Ten sukces otworzył jej drzwi do międzynarodowej kariery. Rok później zdobyła tytuł zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be", co uczyniło ją pierwszą polską artystką, która wygrała ten konkurs.

Po wygranej Roksana kontynuowała rozwijanie kariery muzycznej, wydając popularne utwory i debiutancki album "Roksana Węgiel". Jej styl łączy w sobie elementy popu, energiczne brzmienia i przesłania kierowane do młodzieży. Roksana nie tylko odnosi sukcesy w muzyce, ale również angażuje się w różne projekty telewizyjne i medialne, budując silny wizerunek młodej gwiazdy.

Kariera Viki Gabor

Viki Gabor, urodzona w 2007 roku, również zaczynała swoją karierę w programie "The Voice Kids", gdzie dotarła do finału w 2019 roku. Jej kariera nabrała tempa, gdy w tym samym roku wygrała Eurowizję Junior 2019 z utworem "Superhero", co było drugim z rzędu zwycięstwem Polski w tym konkursie. Tym samym stała się kolejną młodą gwiazdą, która podbiła serca fanów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Viki zyskała uznanie dzięki swojemu charakterystycznemu głosowi i nowoczesnemu stylowi muzycznemu, który łączy w sobie elementy popu, R&B oraz muzyki elektronicznej. Po wygranej na Eurowizji Junior wydała kilka hitów, takich jak "Getaway" i "Ramię w ramię", a także zadebiutowała albumem "Getaway (Into My Imagination)" w 2020 roku.

Zarówno Roksana Wegiel jak i Viki Gabor stały się idolkami młodego pokolenia w Polsce. Ich muzyka inspiruje młodych ludzi, do spełniania swoich marzeń nie patrząc na wiek. Bez wątpienia obie piosenkarki mają przed sobą świetlaną przyszłość w muzycznym świecie.

Reklama

Zobacz także: Iwona Pavlović ucina spekulacje ws. Michała Danilczuka: "Proszę Was kochani"