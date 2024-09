Niedawno na jaw wyszło, że Anna Maria Sieklucka zatańczy z Michałem Kassinem - byłym partnerem tanecznym Roksany Węgiel. Teraz opowiedziała, jakie emocje jej towarzyszą przed pierwszym tańcem w programie "Taniec z Gwiazdami", a także o występach Michała z Roksaną Węgiel? Czy boi się porównań do wokalistki?

Anna Maria Sieklucka o Roksanie Węgiel

Nie da się ukryć, że ubiegła edycja "Tańca z Gwiazdami" zaskarbiła serca wielu widzów. Ostatecznie sezon wygrała Anita Sokołowska, jednak wielu fanów obstawiało, że to Roksana Węgiel zgarnie Kryształową Kulę. Występy młodej wokalistki i jej partnera tanecznego wzbudzały w fanach wiele emocji, a poziom trudności choreografii był zawieszony bardzo wysoko! Niestety, Roksana Węgiel musiała obejść się smakiem wygranej, natomiast Michał Kassin próbuje swoich sił w kolejnej, 15. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Niedawno na jaw wyszło, że Michał Kassin zatańczy tym razem z aktorką - Anną Marią Sieklucką. Wydaje się, że para świetnie czuje się w swoim towarzystwie, a jak jest naprawdę?

Pawel Wodzynski/East News

W rozmowie z Jastrząb Post Anna Maria Sieklucka wyjawiła, jaki naprawdę jest Michał Kassin, co ciekawe zupełnie niepytana zaczęła mówić o występach Roxie Węgiel. Czy czuje na sobie presję?

Bardzo się cieszyliśmy, że trafiliśmy na siebie. Michał jest wulkanem energii i skrzętnie to ukrywa. Taniec będzie wyzwalał w nas emocje, z których nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę. Poprzeczka postawiona jest wysoko, Roxie pięknie zatańczyła i jest pięknym człowiekiem, ale chyba nie warto porównywać. Ja skupiam się na sobie, bo to jest moje życie i kolejny rozbieg do innych rzeczy zawodowych i prywatnych - wyjawiła Sieklucka.

Anna Maria Sieklucka wyjawiła również, że dopiero teraz czuje się w pełni sobą i zapewne wykorzysta ten fakt na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Chciałabym być sobą. W końcu jestem pogodzona ze sobą. Dziś w wieku 32 lat jestem świadomą kobietą. Biorąc udział w filmie 365 dni nie do końca byłam w takiej otwartości do swojego ciała, bo jednak był to film erotyczny. Dzisiaj już bardzo lubię swoje ciało i wydaje mi się, że to nie jest kwestia stylizacji. Można być w sukience z golfem i czuć się najbardziej seksownie jak tylko można, a można też mieć sukienkę bardzo eksponującą ciało, a czuć się w tym niezwykle niewygodnie

Adam Jankowski/East News

Fani już nie mogą doczekać się pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami", który jest zaplanowany na 15. września. Póki co, wszystkie pary rozpoczęły intensywne treningi, a produkcja powoli odkrywa karty co do tegorocznych zestawień.

Wiadomo na przykład, że Michał Danilczuk zatańczy z Majką Jeżowską, a Hania Żudziewicz z Filipem Bobkiem. Kto okaże się być faworytem 15. edycji show? Tego zapewne dowiemy się podczas pierwszych odcinków na żywo!

