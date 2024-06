Radosław Majdan zdradził nam, jak wychowuje swojego syna. Były piłkarz w rozmowie z Party.pl opowiedział nam o małym Heniu, a przy okazji ujawnił, czym irytują go inni rodzice. Radosław Majdan nie ukrywa, że uwielbia rozpieszczać swoją pociechę, ale stara się, żeby jego synek wiedział, co jest najważniejsze. Opowiadając o Heniu nie ukrywał swojego szczęścia.

Już 10 czerwca Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan będą świętować czwarte urodziny małego Henia. Syn gwiazdy TVN i byłego piłkarza urodził się w 2020 roku i od razu stał się oczkiem w głowie swojego taty. Radosław Majdan nie ukrywa, że mały Henio jest jego całym światem, a internauci mogą często oglądać urocze filmiki, jak szczęśliwy tata rozpieszcza synka kolejnymi prezentami. Teraz reporter Party.pl zapytał Radosława Majdana, czy nie obawia się, że Henio za bardzo przyzwyczai się, że wszystko może dostać. Mąż Małgorzaty Rozenek odpowiedział, a przy okazji zdradził, co denerwuje go w innych rodzicach.

To jest dziecko więc ja oczywiście tłumaczę żeby się dzielił zabawkami. Jak gdzieś idzie, jak ma wokół siebie dzieci jak najbardziej zwracam na to uwagę bo uważam, że to jest ten proces wychowania czyli jak jest na placu zabaw żeby uważał na inne dzieci. Irytują mnie trochę czasami tacy rodzice którzy widzą, że ich dziecko skacze wszystkim po głowach a oni ''jaki on jest dynamiczny''- nie, to nie na tym polega.

wyznał Radosław Majdan.