Kuba Szmajkowski ma zaledwie 23-lata, a ma na swoim koncie już wiele sukcesów muzycznych. Jedno trzeba mu przyznać, młody artysta nigdy się nie poddaje. Już dwa razy próbował wygrać preselekcje do Eurowizji i nawet porażki go nie zniechęciły. Teraz postanowił, że spróbuje jeszcze raz pomimo naprawdę utalentowanej konkurencji.

Kuba Szmajkowski zdobył popularność dzięki "The Voice Kids", gdzie został finalistą. Od tego czasu jego kariera mocno wystrzeliła - 23-latek został wokalistą boysbandu "4Dreamers", z którym wydał dwa albumy. Od 2021 roku skupia się na działalności solowej i nagrał nawet wspólny hit z Sarą James. W tym roku po raz trzeci próbuje swoich sił w preselekcjach do Eurowizji, gdzie walczy o podium u boku takich gwiazd jak Justyna Steczkowska czy Daria Marx. Już w ubiegłym roku wiele osób miało nadzieje, że Kuba Szmajkowski zostanie reprezentantem Eurowizji, ale ostatecznie ten zaszczyt otrzymała Luna. W rozmowie z naszą reporterką wokalista odniósł się do swojej kandydatury i rywalizacji podczas konkursu.

Gdybym nie wierzył w to, że moja kandydatura jest poważną kandydaturą, to bym tego nie robił, ale trzymam mocno kciuki za każdego artystę. Nie podchodzę do tego, jak do jakichkolwiek wyścigów albo rywalizacji, ponieważ muzyka jest muzyką, nie jest to sport. Sport opiera się na innych zasadach i muzyka na innych

– powiedział Kuba Szmajkowski.