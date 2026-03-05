Z kim Macudzińska miała dramę w "Królowej przetrwania"? Wygadała się

W środę, 4 marca ruszył trzeci sezon „Królowej przetrwania”. Udział w tej edycji kontrowersyjnego programu TVN wzięły Maja Rutkowski, Ilona Felicjańska, Dominika Tajner, Dominika Serowska, Nicol Pniewska, Sofi Sivokha, Monika Jarosińska, Natalisa, Anna Sowińska, Agnieszka Grzelak, Dominika Rybak, Karolina Pajączkowska oraz Izabela Macudzińska. Ostatnia z wymienionych uczestniczek udzieliła wywiadu naszej reporterce, w którym poruszyła temat dram z innymi paniami.

Izabela Macudzińska miała dramę w „Królowej przetrwania”? Wymowny komentarz

Na premierze „Królowej przetrwania” Izabela Macudzińska udzieliła wywiadu naszej reporterce, która zapytała ją wprost o dramy. Czy była uczestniczka, z którą celebrytka wyjątkowo się nie dogadywała?

Nie, bo ja generalnie się dogaduję z każdym. Ja mam tak, że jeśli kogoś nie lubię, za kimś nie przepadam, to robię dystans. Nie jestem osobą, która wchodzi w konflikty stwierdziła.

Później jednak Macudzińska dodała, że nie może zdradzić, czy rzeczywiście nie weszła z nikim w konflikt i zaapelowała, by widzowie uważnie oglądali kolejne odcinki. Warto przypomnieć, że „Królowa przetrwania” rozpoczęła się od wielkiej kłótni między uczestniczkami.

To z nią Izabela Macudzińska dogadywała się najlepiej w „Królowej przetrwania”

Nasza reporterka w tym wywiadzie dowiedziała się też, z kim Izabela Macudzińska dogadywała się najlepiej w „Królowej przetrwania”. Uczestniczka zdradziła, że znalazła nić porozumienia z nieco młodszą od siebie Sofi Sivokhą, partnerką Wojciecha Goli.

Z Sofi. (…) Ja jestem taką osobą, że dogadam się z każdym. Nie ma znaczenia, w jakim kto jest wieku, jakie kto ma wartości. Dla mnie jest ważne, kto jakim jest człowiekiem. Czy mam o czym porozmawiać z daną osobą. To ma dla mnie bardzo duże znaczenie ujawniła Macudzińska.

My tam byłyśmy zamknięte ze sobą 24 godziny na dobę. Poznajesz człowieka pod każdym kątem. I te lepsze i te gorsze strony. Każda ma chwile słabości. Ja wiem, jaka potrafię być męcząca, jak mi się okres zbliża. Mój mąż czasami nie wytrzymuje. Więc sobie wyobraź, burza hormonów, 13 nas razem, działo się dodała.

