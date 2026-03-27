W 3. sezonie "Królowej przetrwania" na Sri Lance znane osobowiści ze świata internetu i show-biznesu mierzą się z dżunglą i życiem w buszu, pokonując seoje słbości podczas kolejnych trudnych zadań. Tym razem do listy wyzwań doszedł test wiedzy, czyli quiz z wiedzy ogólnej, który w realiach odcięcia od wygód okazał się dla wielu równie trudny jak fizyczne zadania. Emocje rosły z każdą serią pytań, a na planie nie brakowało napięcia. W pewnym momencie padały takie odpowiedzi, że nawet niektóre uczestniczki były zszokowane...

Uczestniczki "Królowej przetrwania" nie poradziły sobie z testem wiedzy

Nowa prowadząca, Małgorzata Rozenek przepytywała uczestniczki podczas testu wiedzy elementarnej. Z każdą kolejmą rundą sytuacja była coraz gorsza. Na pytania odpowiadały m.in. Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Presja czasu, chęć wygrania sprawiły, że blędych odpwoiedzi była cała mansa. Uczestniczki nawet przy podstawowych zagadnieniach odpowiadały błędnie.

Jakie pytania okazały się najtrudniejsze dla uczestniczek "Królowej przetrwania"?

W quizie przewijały się pytania z kanonu szkolnego i pytania o fakty, które w normalnych warunkach wielu osobom nie sprawiają trudności. Mała Ania pomyliła autora "Wesela", a później zaskoczyła odpowiedzią na pytanie o to, czym zajmuje się podolog.

Bada odbyt. - wypaliła gwiazda 'Warsaw Shore'

Agnieszka Grzelak nie mogła uzupełnić zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego", a przy pytaniu o powstanie warszawskie pomyliła miesiące. Gdy została poprawiona nie ukrywała, że jest jej po prostu wstyd:

Odjęło mi mózg. Co ja jestem taka głupia… jestem tylko influencerką. Przecież moi dziadkowie brali udział w Powstaniu Warszawskim. Jest mi wstyd - mówiła Agnieszka Grzelak

Z kolei Izabela Macudzińska nie była w stanie odpowiedzieć, kto jest autorem "Odysei", a ostatecznie przyznała:

Ja nie czytam książek, nie lubię wyznała Izabela

Jesteście zaskoczeni poziomem wiedzy?

