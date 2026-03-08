Izabela Macudzińska to celebrytka, która zyskała największą popularność jako bohaterka programów „Królowe życia” oraz „Diabelnie boskie”. Od 4 marca ruszył także 3. sezon „Królowej przetrwania”, w którym gwiazda wzięła udział. Uczestnictwo w reality show wiązało się również z rozłąką z jej mężem, Patrykiem Borowiakiem. Przed naszymi kamerami Izabela zdradziła, co zrobiła zaraz po powrocie z programu „Królowej przetrwania”.

Izabela Macudzińska zrobiła to tuż po powrocie z programu „Królowa przetrwania”

Izabela Macudzińska jest bohaterką 3. sezonu „Królowej przetrwania” i jedną z najbardziej przebojowych uczestniczek tego formatu. Oprócz kariery w show, gwiazda jest w szczęśliwym małżeństwie z Patrykiem Borowiakiem. Para uchodzi za jeden z najbardziej inspirujących związków w polskim show-biznesie, a ich długoletni staż świadczy o wyjątkowej relacji.

W rozmowie z Angeliką Bielską z Party.pl, Izabela wyznała, co zrobiła po powrocie do domu z programu „Królowe przetrwania”. Celebrytka szczerze przyznała, że było to efektem jej długiej tęsknoty za mężem.

No rzuciłam się na mojego męża. Nie rozmawiałam, zamknęliśmy się sami, wyłączone telefony wyznała ze śmiechem.

Izabela Macudzińska zdradza receptę na udany związek

Izabela Macudzińska zdradziła również przed naszymi kamerami, co sprawia, że jej związek jest tak udany. Gwiazda określiła siebie jako „osobę starej daty”, która skupia się na rozwiązywaniu problemów w związku i pielęgnowaniu miłości.

Ja jestem troszeczkę starej daty, jak coś się wali to się tego nie wymienia tylko po prostu pracuje nad tym, dba o związek, bo to że z kimś się jest to nie znaczy że ma się kogoś na stałe, tą miłość trzeba pielęgnować zdradziła.

Izabela Macudzińska przyznała również, że jest romantyczną duszą, a dbanie o domowe ognisko to dla niej priorytet.

Jeśli ciekawi Was, co jeszcze wyznała Izabela Macudzińska koniecznie obejrzyjcie pełne wideo!

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia