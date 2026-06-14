Krzysztof Gojdź był gościem programu "Party u Simony" i specjalnie dla Party.pl wrócił pamięcią do początków swojej kariery, które dalekie były od dzisiaj otaczających go luksusów. Nie krył też, kiedy zdobył pierwszy milion.

Krzysztof Gojdź szczerze o swojej przeszłości

W rozmowie z Simoną Stolicką dla Party.pl Krzysztof Gojdź przyznał, że w czasach studenckich żył wyjątkowo skromnie. Choć rodzina przeznaczała fundusze na jego edukację na dwóch kierunkach, to na co dzień nie mógł sobie pozwalać na rozrzutność.

Były takie czasy studenckie, kiedy się nie przelewało. Pochodzę z normalnej, skromnej rodziny. Moi rodzice i dziadkowie starali się faktycznie wyłożyć pieniądze na moje wykształcenie. Wtedy nie było możliwości wyjechania gdzieś za granicę, żeby dorobić, zarobić jakieś pieniądze, więc ja doceniałem absolutnie każdą złotówkę, którą dawali mi na wykształcenie zaczął wspominać Gojdź.

Celebryta zaznaczył, że wielkość jego funduszy dawała się znać między innymi w jego codziennej garderobie.

Pamiętam, że ja nie tylko skończyłem medycynę, ale jeszcze studiowałem SGH. Jestem magistrem ekonomii na piątkę z wyróżnieniem, więc te wszystkie studia, podróże i utrzymanie się kosztowały i nie przelewało mi się. Chodziłem w jednym swetrze, jednych dżinsach i dwóch parach butów - na lato i na zimę wyznał Krzysztof.

W dalszej części rozmowy znany lekarz zdradził też szczegóły swoich późniejszych finansowych sukcesów.

Kiedy Krzysztof Gojdź zarobił pierwszy milion?

W tej samej rozmowie Simona Stolicka zapytała Krzysztofa Gojdzia, kiedy zarobił swój pierwszy milion.

W wieku trzydziestu paru lat, chyba około czterdziestki. Dosyć późno, bo mogłem faktycznie wcześniej zająć się tym, co robię. Natomiast znowu - te pieniądze nie były dla mnie wyznacznikiem ani celem w życiu. One same przyszły, tak samo jak wejście do show-biznesu opowiedział Gojdź.

W wideo powyżej Krzysztof Gojdź otwarcie przyznał też, jaki ma stosunek do luksusu i jakim człowiekiem jest na co dzień. Czym różni się medialna postać od tej, którą znają najbliżsi? Wiadomo też, że Krzysztof Gojdź jest znowu zakochany.

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